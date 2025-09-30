|I PIÙ
L’Empoli torna subito in campo e di solito, dopo una partita negativa, si dice che rappresenta un fattore positivo. Ancora in casa, gli azzurri di mister Pagliuca dovranno dare fondo alle loro energie ed essere più lucidi durante tutta la partita. Il gol segnato alla Carrarese può rappresentare una svolta per Shpendi, sul quale si punta molto durante questa stagione.
Gli azzurri dovranno scuotersi, per evitare gli errori commessi nelle ultime partite. Errori anche individuali che non sono accettabili a certi livelli. In questo momento regna molta confusione in campo e la squadra non riesce ad esprimersi al meglio. Inoltre c’è anche il rischio che la squadra sia bloccata mentalmente a causa dell’avvio incerto. Contro il Monza non sarà per nulla facile.
Galli, Shpendi si era già sbloccato alla prima giornata
Anch’io sono incerto se vedere Barcellona Paris Saint Germaine o Empoli Monza: Lamine Yamal Dembele o Obaretin Dani Mota….
Uno che è tifoso dell’Empoli non dovrebbe nemmeno per un minuto avere questi dubbi.
essere tifoso empolese e avere il dubbio, è come bestemmiare in chiesa…. non esiste!!!
Speriamo Belardinelli giochi al posto di Ghion e uno qualsiasi al posto di Obaretin
Dembele e Lamin Yamal primo e secondo nel pallone d’oro, Massy: sono in crisi, lo confesso. Alla fine prevarrà il cuore ma….a malincuore
Solo il fatto che uno si pone il dubbio se vedere l’Empoli o il Barcellona vuol dire che non può essere un tifoso dell’Empoli ma un semplice simpatizzante che molto probabilmente segue l’Empoli (in A) più che altro per vedere le altre squadre…(parere personale poi ognuno naturalmente fa quello che crede più opportuno)
Io vedrò come sempre la mia squadra del cuore, ma è importante sottolineare che il bonus di fiducia in questa società, si sta esaurendo velocemente, almeno da parte mia…. una gloriosa storia non garantiscono un futuro altrettanto azzurro e nemmeno scelte lungimiranti ….. ecco in questo Empoli, manca la prospettiva, è palpabile la sensazione che si viva alla giornata…..
Tutto vero Riccardo quello che dici, ma nel calcio di oggi ma dove vuoi che sia la prospettiva?
E’ tutto troppo aleatorio per programmare, vero che al capo non par vero di fare giocatori e venderli, ma anche a volerli tenere tutti appena hanno richieste economiche più importanti vogliono telare. Prova a giugno a dire “Fazzini non parte, ricostruiamo su di lui” Arrivederci.
Ti ricordi nel 2002? Di Natale, Belleri, Cribari, Rocchi (e me ne mancano altri 2). Non ti davano quanto chiedevi e li mettesti fuori rosa ad allenarsi a parte. Come finì? negli ultimi 3 giorni di mercato li vendesti per 3 palanche e un sacchettino di lupini. Ogni anno si riparte. Vero che stiamo attraversando un momento difficile, ma dopo 4 anni di A e 7 negli ultimi 10 ci sta. Siamo sempre l’Empoli. Per bacino di utenza e possibilità economiche te dovresti stare tra serie C e bassa B. Non tra A e alta B. Lasciando stare le toscane che rammentiamo sempre. Ma guarda piazze come Trieste, Samb., Taranto. Pagherebbero col sangue solo per stare in serie B, dobbiamo anche capire che come successe dal 2009 al 2015 potrebbero anche ritornare alcuni anni di media bassa serie B. Non sarebbe essere cosi incapaci se succedesse.
È vero, Massy, siamo da serie C o bassa serie B, ma se sei in serie A devi far di tutto per mantenerla poi se retrocedi per demerito sportivo, niente da dire. Ma L’anno passato bastava niente per non retrocedere e siamo retrocessi solo per mero interesse. Questo è vergognoso per tutti coloro che scelgono di vedere l’Empoli invece del Barcellona.
Finalmente qualcuno che lo dice chiaramente. Concordo… É inaccettabile…. A meno che si abbia in testa un programma di risalita che al momento non c’è…….
Io non la penso così. Come 2 anni fa ti sei salvato x un pelo lo scorso anno sei retrocesso x pelo. E visto dove siamo dimostra che non si può decidere di “retrocedere perchè tanto poi ritorno su quando voglio” magari funzionasse così. Poi che non c’erano soldi o che non si volessero mettere è un altro discorso, ma non una retrocessione a tavolino. Sennò adesso eri a sfrecciare in alto invece di rischiare la C. Bastavano 3 infortuni in meno o un portiere meno defic..ente, però di Vasquez che fino a dicembre era stato da 6 normale ha iniziato a fare idiozie (incredibile la metamorfosi) e quell’altro preso per sopperire idem.
E comunque nemmeno ci fosse in contemporanea la finale di un mondiale con l’Italia (ovviamente cosa non possibile)e l’Empoli io sceglierei sempre di seguire la mia squadra, quindi son sincero minimamente domani mi rammarico di non vedere il Barcellona anche se la mia quadra dovesse perder e giocare male.
Retrocessione programmata. Passo e chiudo.
Caro Riccardo hai ragione che manca la prospettiva…lo stiamo vedendo tutti…ma questo non ci deve cogliere di sorpresa perché il primo a dire le difficoltà che avremmo incontrato se non avessimo trovato un “acquirente importante” è stato lo scorso anno proprio il presidente…lo disse chiaramente che andare avanti così non sarebbe stato facile e che avremmo dovuto “ridimensionarci” parecchio…ed è quello che sta succedendo…abbiamo vissuto per tanti anni “al di sopra delle nostre possibilità” ma ora stiamo rientrando nella nostra “dimensione”…ora tutto è legato alla prospettiva di vendita di calciatori che provengono dal settore giovanile…cosa del resto che avevamo sempre fatto…oggi con una proprietà che non immette soldi ma anzi risulta “stipendiata” è molto ma molto difficile andare avanti…ecco perché il famoso “tesoretto” messo da parte quest’anno può servire per avere almeno 3 anni di relativa “tranquillità”…se lo avessimo speso per buona parte quest’anno…come tanti avrebbero voluto…avremmo rischiato veramente di fare la fine di tante società spesso qui rammentate…
io non mi deprimo se fossimo realmente da media serie B , succede e dovremmo accettarlo , ma non accetto questo scempio in campo senza ne capo ne coda con la scusa che la rosa non e’ di qualita’ ( che non sia eccelsa ok….ma ce ne corre a dire che e’ scarsa ) o che il Mister non e’ stato accontentato nella sua lista di giocatori ( nessun lo potra’ mai essere e deve lavorare con quello che la societa’ mette a disposizione )
intanto fammi vedere una squadra ben messa in campo che ha un idea di cosa fare , con i giocatori giusti nei ruoli che li mettono nelle condizioni di giocare al meglio e poi vediamo se sono scarsi oppure se e’ quello in panchina ad esserlo
….e anche oggi ci hai deliziato con la tua perla di ottimismo: grazie!
Pessimismo? può essere…. la mia indole è di guardare sempre a domani, mai cullarsi in quel che è stato e le vittorie avute…. mutuo la filosofia dallo sport che pratico, il tennis, in cui ogni punto si conclude nel momento in cui è finito, bello o brutto, ma si volta pagina in attesa del prossimo…. molti di voi guardano al glorioso passato, alla A, alle vittorie, io mi concentro sull’Empoli che verrà…. si, sono proprio pessimista…..
Scusate se mi permetto.Ma non avete capito che la difesa non va perche’ ci sono tre centrali lentoni e i due esterni non sono adatti a ripiegare.A centrocampo manca un incontrista che interrompe il gioco avversario.A questo punto,e sinceramente mi auguro di sbagliare,la colpa di questa situazione va condivisa tra chi ha costruito la squadra e l’allenatore.Carlo B.
Anche loro hanno parecchi problemi.
Prevedo una partitaccia.
Il centrocampo fa poco filtro; ma domani vinciamo.
Forza società torniamo ad essere l’Empoli che fa Empoli. Muoversi ora, il mercato apre anche a entrambe le valide scelte che sono Pasquale Padalino o Giuseppe Scienza.
Per quelli, e sono i più, che dicevano che quando finiva il Corsi sarebbe finito l’Empoli mi sembra che dopo aver sentito che il nostro obiettivo è la salvezza il mito Empoli stia finendo per tempo!
E non ci metto le solite storie sui colori societari cambiati negli anni dalla maglia orribile della carrarese a quella color m..da attuale che è stato un omaggio alla maratona a quanto è stato dichiarato…
Perchè gli anni trionfali di Silvio Baldini o Somma o lo stesso Dionisi qual’ era l’obbiettivo? Sempre parlato di mantenere la categoria. Sempre. Solo l’anno di Vivarini e poi il nonno parlarono di provare a salire. Quindi essendo sempre stato cosi Ciaccio non è finito nessun mito.
Volare basso
Non fare mai il passo più lungo della gamba
Valorizzare giovani e vivaio
Compattezza di tutto l’ambiente
4 punti cardine che ci fanno stare da oltre trent’anni nel calcio che conta