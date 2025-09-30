Si torna in campo dopo soli tre giorni per quello che è il primo turno infrasettimanale del campionato. Al Castellani arriva il Monza che, alla stregua degli azzurri, è retrocesso la scorsa stagione dalla A. Vediamo le ultime
In casa azzurra si dovrebbe andare con il 3-5-2. Ci sono diversi dubbi da sciogliere in tutti i reparti. La sensazione è che dietro si possa andare con Lovato centrale e la coppia Curto, Carboni ai lati. Ballattoggio Ghion-Belardinelli in mezzo, ma anche tra Yepes ed Ilie. Ceesay dovrebbe andare a fare il quinto a destra, Elia a sinistra. Ma c’è molto riserbo alla vigilia di questa gara. Potrebbe essere convocato Pellegri.
Gli indisponibili sono: Degli Innocenti, Pellegri,? Nasti, Konate.
Mister Pagliuca si sente sotto esame, sia per i punti che per l’espressione di gioco. Le prossime due partite vengono ritenute fondamentali anche dallo stesso mister.
Dovrebbe essere un 3-4-1-2 il modulo dei brianzoli. Rispetto all’ultima gara potrebbero cambiare i due giocatori offensivi con Caprari e Petagna dal primo minuto. Colpani dovrebbe essere a supporto sulla trequarti. Sulla corsia destra si dovrebbe muovere Ciurria che rientra dalla squalifica. Pessina candidato per una maglia ma in ballottaggio con Colombo. Da capire le situazioni di Keita Balde e Dany Mota.
Il tecnico Bianco non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Ceesay, Ignacchiti, Ghion, Yepes, Elia; Shpendi, Popov
3-4-1-2: Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani; Caprari, Petagna.
si dà una accelerata a pellegri? doveva rientrare a fine ottobre.
partita persa..con pagliuca in panca..lo hanno capito anche i piccioni e le talpe presenti al fatiscente Carlo Castellani..ennesima sconfitta..questo schiererà a centrocampo i sette nani..e i sottopeso in attacco..occorre al più presto un nuovo tecnico che rimetta a posto la squadra..ma nessuno se ne sta accorgendo che stiamo affondando
Non è che se hai dei nani l allenatore nuovo li fa crescere poi se non piace paglia a va bene ma siamo una squadra di nani quindi quelli un po più grossi hai visto domenica
Io lo sapevo che sarebbe rientrato prima di novembre.Spero lo centellinino..
Se la scelta cade su Carboni braccetto sx, Ceesay a dx e Elia a sx…. beh, allora si sbaglia con la consapevolezza di sbagliare…. spero che le scelte domani siano altre….
premetto che Pagliuca non mi piace. Però Oberatin ha fatto 2 partite e 4 vaccate. Guarino idem (e da domenica tutti a dire di lasciarli fuori). Alla fine il legnoso Carboni è stato il meglio (ed è tutto dire )nel ruolo di braccetto sinistro. I casi son 2. O ci gioca Oberatin o ci gioca Carboni. Punto e a capo. Poi quale sia il male minore non lo so, ma da li non se ne esce.
ma prendete l’allenatore del villanova..sicuramente ne sa di calcio più di questo Pagliuca
Quindi Nasti non giocherà mai?
Insensato forzare Pellegri. Se la formazione fosse questa si potrebbe tranquillamente saltare e darla vinta al Monza evitandoci lo strazio.
Vecchio tifoso io Pagliuca lo esonererei ma dico anche, se Obertin tutto lo vogliamo fuori, e pure Guarino, chi fa il terzo di difesa a sx? Non ce ne sono rimasti altri se non Carboni.
Mah. Forse sarebbe meglio “recuperare” mentalmente Obaretin.
Non posso immagine sia quello di domenica.
Finchè non recuperiamo i 3 davanti (Pellegri, Nasti, Bianchi), la soluzione è solo Popov con alle spalle Shpendi poco da fare. Al limite se si vuole essere un po più coperti o Ilie o Saporiti dietro a Popov.
Ma provare a portare Busiello in queste partite dove siamo corti? Mi sembrava il più pronto e imprevedibile.
Io mi schiererei così:
Fulignati
Curto Lovato Obaretin
Elia Belardinelli Ghion Belardinelli Carboni
Shpendi Popov
Bravo…lo scorso anno questo ragazzo a Bari ha fatto bene prova ne sia che il Bari lo rivoleva a tutti i costi…inoltre con Conte ha giocato spesso in precampionato visti gli infortuni concomitanti di alcuni difensori…non è possibile che sia quello visto finora da noi…sarà un periodo che passerà…speriamo…
Nasti lo ha rincorso lui in allenamento fra un moccolo e l’altro e perciò è fuori squadra prima di cominciare sennò non prendevano Bianchi. Comunque mi dovrebbero spiegare come mai 2 giocatori che titolari fissi in serie B lo scorso anno come Guarino e Obaretin vengono qui e sembrano giocatori amatoriali. Allora se il problema è la difesa a 3 cambi la difesa, se il problema è quel bifolco mandi via il bifolco se il problema è la società che ha deciso il tutto sarebbe bene qualcuno si prendesse le proprie responsabilità…o sbaglio?
Certamente Pagliuca va sistituito, ma in difesa dopo il portiere abbiamo poca roba.
Magari fra 3 anni Guarino e Obaretin saranno in squadre anche più importanti, ma per questo campionato non danno le garanzie necessarie e se non c’è uno staff all’altezza di farli maturare in pochissimo tempo siamo apparentemente senza soluzioni.
Ma ci sara’ qualcuno in tutta la societa’ che capira’ una volta per tutte, che l’unico che puo’ creare qualcosa li davanti e’ Elia, e che quindi non deve giocare su tutta la fascia, visto che dopo i primi tempi e’ letteralmente morto.
Mah io veramente non so cosa dire, questo e’ l ‘ABC del calcio, l’unico giocatore di qualita’ gli fai rincorrere tutti gli avversari e lo finisci in un tempo.
Se giochi con la difesa a 3 Elia te dove lo metteresti? A Spezia faceva il solito ruolo. Esterno in un centrocampo a 5 con la difesa a 3. Se lo vuoi più in avanti devi andare su un 433 e lui gioca attaccante esterno. Poi però da attaccante esterno 5 6 gol me li deve fare. Se giochi 352 Elia può solo fare quel ruolo. Come ha fatto a Spezia. Il problema non è Elia e forse nemmeno il modulo. Il problema è che questo continua a difendere uno contro uno, sistematicamente manda un difensore in avanti a non si sa che fare e sembra sempre che si giochi 2 3 in meno. Non riusciamo a coprire il campo. Questo è il problema principale, non Elia.
Obaretin, sul secondo gol della carrarese, ha perso ingenuamente la palla per voler strafare; e quindi ha sbagliato, era cotto, e ci sta; ma dietro nessuno è stato pronto a tamponare ! Perchè ?
Io sono sempre più convinto che spesso certe defaillance provengono da una disposizione in campo non idonea, e qui la colpa è solo del mister. Per esempio, lasciando perdere quello specifivo errore di Obaretin, il giocatore che fa il braccetto deve “controllare la propria area di competenza”, e non andare a spasso per il campo dove lo porta l’avversario; Pagliuca vuole sempre giocare ad uomo, e gli altri errori che ha fatto Obaretin sono stati spesso in conseguenza del fatto che ha seguito l’uomo anche quando questo si trovava dalla parte opposta, cioè in una zona non ideale per le sue caratteristiche. Chiedo, me ne sono accorto solo io ? Al che, mi sono fomandato, ma lui, Oberatin, che ci fa a spasso per il campo ! Ma in che posizione gioca ? Ho l’impressione che Pagliuca debba ancora acquisire tanta, ma tanta esperienza prima di poter dire di essere un buon allenatore.
Far giocare nuovamente Carboni in quel ruolo, e non sfruttare la sua spinta sulla fascia, mi sembra assurdo, e di ripetere gli stessi errori; ridiamo fiducia
… all’ex Bari, e cerchiamo di disciplinarlo maggiormente.
ma Belardinelli? Possiamo provare a mettere un pò di forza e centimetri nel mezzo al campo, invece di giocare sempre con 3 nani…
Poi ragazzi è vero che Obaretin non ha brillato, ma Curto è un ex giocatore ed è una lumaca…
Questo mister ha in testa un solo modulo,
Ma che sono scappati tutti? Mork e Daniele perché facevano pezzi troppo lunghi; “Ripamonti” li faceva troppo corti, S’Ostina si è reso invisibile, Gandalf si interessa di volley femminile (e lo capisco). E così via….Certo…soddisfazioni poche. Se va via Pagliuca ritorna D’Aversa…E’ questa la prospettiva? D io ce ne scampi e liberi.
Se vogliamo recuperare Obaretin va fatto in trasferta, non certo al Castellani, con tutta la pressione che sentirebbe addosso…..
Curto bene a destra, a sinistra uno fra Tosto e Indragoli.
Primo: non prendere gol, domani sera. Infoltiamo il centrocampo e liberiamo Elia da compiti difensivi….
Fulignati
Curto Lovato Indragoli
Ebuhei Bela Igna Yepes Ceesay
Elia Popov (poi Shpendi)