Si torna in campo dopo soli tre giorni per quello che è il primo turno infrasettimanale del campionato. Al Castellani arriva il Monza che, alla stregua degli azzurri, è retrocesso la scorsa stagione dalla A. Vediamo le ultime

In casa azzurra si dovrebbe andare con il 3-5-2. Ci sono diversi dubbi da sciogliere in tutti i reparti. La sensazione è che dietro si possa andare con Lovato centrale e la coppia Curto, Carboni ai lati. Ballattoggio Ghion-Belardinelli in mezzo, ma anche tra Yepes ed Ilie. Ceesay dovrebbe andare a fare il quinto a destra, Elia a sinistra. Ma c’è molto riserbo alla vigilia di questa gara. Potrebbe essere convocato Pellegri.

Gli indisponibili sono: Degli Innocenti, Pellegri,? Nasti, Konate.

Mister Pagliuca si sente sotto esame, sia per i punti che per l’espressione di gioco. Le prossime due partite vengono ritenute fondamentali anche dallo stesso mister.

Dovrebbe essere un 3-4-1-2 il modulo dei brianzoli. Rispetto all’ultima gara potrebbero cambiare i due giocatori offensivi con Caprari e Petagna dal primo minuto. Colpani dovrebbe essere a supporto sulla trequarti. Sulla corsia destra si dovrebbe muovere Ciurria che rientra dalla squalifica. Pessina candidato per una maglia ma in ballottaggio con Colombo. Da capire le situazioni di Keita Balde e Dany Mota.

Il tecnico Bianco non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Fulignati; Curto, Lovato, Carboni; Ceesay, Ignacchiti, Ghion, Yepes, Elia; Shpendi, Popov

3-4-1-2: Thiam; Izzo, Ravanelli, Lucchesi; Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani; Caprari, Petagna.