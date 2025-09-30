Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Direttore responsabile: Fabrizio Fioravanti CONTATTI
La gente è già stanca di questa situazione e domani giocheranno davanti a 3 gatti ! La società deve correre ai ripari perché si fa veloce a perdere la voglia di assistere a questo tipo di calcio!
Potesse, scenderebbe in campo anche lui: forza mister Pagliuca, prendiamoci questi tre punti!
so’ arrivato ni’ Bhutan
qui’ l’empoli un si vede nemmen all’aradio
fatemi un fischio quando si ricomincia a giocare a calcio
come? restaci?
mi sa di si’
buon divertimento
Ma quale fame, forza, carattere, “morso”, qui manca la giusta disposizione in campo, l’equilibrio fra i vari reparti, il semplice utilizzo delle caratteristiche dei giocatori, il modo giusto di giocare al calcio; scontento dell’attacco, e ci credo, se fai giocare Shpendi e Saporiti, uno a rincorrere tutti per il campo, senza rubare mai palla, e l’altro a trotterellare sulla trequarti, in attesa di non so cosa, senza un vero attaccante, non potrai mai essere contento di quel reparto.