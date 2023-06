Federico Pastorello, noto agente di mercato, ha rilasciato ieri sera alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia su Tommaso Baldanzi. Il procuratore si trovava nella sede dell’Inter per parlare delle situazioni legate al futuro dei difensori De Vrij e Acerbi.

“Baldanzi? Qui con l’Inter non ci sono discorsi, anche per una questione di modulo ma credo che sarà un protagonista del mercato, per me è il miglior giovane italiano e ha già fatto vedere che la Serie A è la sua categoria. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte, poi ne parleremo con l’Empoli con cui il dialogo è cordiale, lui a Empoli sta bene”.

Ovviamente sono tanti gli interessamenti delle squadre verso Tommaso per la sua grande crescita avuta nel corso dell’anno e per l’ottimo mondiale Under 20 disputato con la Nazionale Italiana ma la speranza della società azzurra è quella di poterlo trattenere anche nella prossima stagione per completare il processo di maturazione in un ambiente a lui familiare.