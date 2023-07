Dopo un’annata tutt’altro che indimenticabile, Martin Satriano è tornato all’Inter. Si trattava di un prestito secco, per cui sarebbe tornato comunque alla casa madre. Per lui, però, non ci sarà un futuro nerazzurro: numerose squadre hanno preso informazioni, ma nelle ultime ore sembra che una più di tutte sia riuscita a convincere il giocatore.

Si tratta della Dinamo Zagabria campione di Croazia, che sarà impegnata dei turni preliminari di Champions League. A lui si era interessato anche il Brest, suo vecchio club, e il Parma, ma pare che i croati siano vicini alla chiusura.