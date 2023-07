Non dovrebbe andare per le lunghe il corteggiamento che la Juventus sta facendo verso il terzino sinistro, Fabiano Parisi. Le parti sembrano essere vicine all’intesa e da giorni si sta cercando di trovare la quadra che possa accontentare tutti quanti. Stando a quanto arriva, ballerebbero un paio di milioni tra la richiesta di Monteboro e quanto proposto da Vinovo. In questo poi ci sarà da trovare anche l’accordo per un prestito che dovrebbe arrivare dalla Juve verso l’Empoli.

La settimana in cui siamo entrati, l’ultima di vancanza, potrebbe essere quella decisiva. Da una parte o dall’altra. L’Empoli, che sa che non avrà Parisi a disposizione, vorrebbe chiudere proprio prima dell’inizio del ritiro, anche per non mettere in una situazione particolare lo stesso giocatore. Ovviamente la palla adesso è in mano ai bianconeri che dovranno provare a venire incontro alla nostra dirigenza per poter definire il tutto. Da dire che la Lazio spera sempre nel salto del banco per potersi reinserire.