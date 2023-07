Il Presidente azzurro, Corsi, è stato avvicinato da alcuni colleghi a margine dell’assemblea di Lega a Milano. La domanda posta al numero uno di Monteboro è stata su Parisi, visto che il giocatore è in orbita Juve ed è sulla quella squadra che c’è l’interesse nazionale. Corsi ha risposto lasciando di sasso tutti, con adesso alcuni siti specializzati che stanno riportando come clamorosa l’uscita.

“Parisi gioca nell’Empoli e sarà il capitano della squadra“. Queste le parole di Corsi che, come detto, hanno fatto clamore andando a far definire significativa questa uscita. Ovviamente, ma capiamo la non comprensione dei colleghi nazionali, il Presidente azzurro è voluto essere lapidario ed allo stesso tempo ironico. Oltretutto, Parisi restasse, non sarebbe mai il capitano azzurro. Detto ciò, l’irpino è abbondantemente in uscita.