Le due certezze in attacco si chiamano Piccoli e Caputo, che faranno parte della rosa dell’Empoli anche per la prossima stagione. Ma la sensazione è che la società voglia coprirsi con un altro calciatore, che possa magari anche giocare esterno d’attacco, nella batteria dei trequartisti necessari al 4-2-3-1. Nelle ultime ore si è fatto il nome di un calciatore che corrisponde a queste caratteristiche: si tratta di David Okereke, di proprietà della Cremonese.

Tecnicamente è un attaccante ben dotato, che sa puntare la profondità. Zanetti conosce bene Okereke avendolo avuto a Venezia e potrebbe spingere per un suo arrivo. Il nigeriano ha cominciato in patria, nelle giovanili dell’Abuja, per poi arrivare in Italia nel 2015. Qui ha giocato con Spezia, Cosenza, Venezia e appunto Cremonese. Nel mezzo, una parentesi in Belgio col Bruges.