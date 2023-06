La storia di Pietro Accardi in relazione all’Empoli è di quelle davvero particolari. Di quelle difficili anche da poter ipotizzare. la storia di una possibile meteora, diventata stella cometa. Accardi arriva come giocatore a fine carriera, nella stagione 2012-13 (quella della rifondazione post playout), con la storia che racconta di un acquisto voluto principalmente dall’allora grande amico Massimo Maccarone. Da giocatore colleziona soltanto 14 presenze in due campionati, non certo uno destinato a rimanere nella storia del club. Però in lui c’era già qualcosa, e questo qualcosa lo aveva intravisto il Presidente Corsi, uomo che spesso ha saputo leggere le cose prima degli altri.

Diventa subito team manager, riempiendo un buco societario dopo gli anni di Max Cappellini. Di fatto Accardi però non fai mai veramente il team manager ma va subito a far coppia con Marcello Carli nella squadra mercato. Un Carli divenuto DS proprio nella stessa stagione in cui Accardi approda ad Empoli come giocatore. Un anno dopo, come logica conseguenza, per Pietro cambia subito il ruolo da TM a DS, con Carli valorizzato a DG. Le doti di Accardi si vedono subito, e Carli non manca mai di mettere in mostra la bravura di questo giovane dirigente che ancora nell’ombra sta facendo vedere il suo valore. La svolta avviene nell’ultimo momento più basso della storia azzurra: la retrocessione di Palermo (città natale di Accardi) del 2017. Nel repulisti generale, con anche l’addio di Carli, Accardi non solo è fortemente voluto ma viene promosso – seppur sempre con la qualifica di DS – a principale uomo del mercato azzurro. Quel momento, in relazione ovviamente a quanto successo attorno, crea però una frizione importante con la parte più calda del tifo azzurro. Una ferita che il tempo ha pian piano visto rimarginarsi.

Ma da quel momento i numeri di Accardi diventano davvero importanti. Al di là del fatto che sotto la sua gestione sportiva, il peggior risultato resta un settimo posto in serie B, a far davvero rumore sono le incredibili cessioni che riesce a monetizzare. Arricchendo non poco le casse di Monteboro. Soltanto nel 2019, in un anno di retrocessione, riesce a vendere per oltre 40 milioni di euro con la cessione di Bennecer ad essere oggi record assoluto nella storia azzurra con i suoi 17 mln. Oltretutto i danari di quell’anno diventeranno ancora di più perchè poi arriveranno anche i 16 per Traorè che, ad oggi, è la seconda di sempre. In mezzo a tutto questo però ci sono altre cessioni coi fiocchi, basti pensare ai 13 di Viti, i 14 di Asslani, i 12 per Ricci. Ma adesso sta arrivando lo squillo di tromba più forte, quello che andrà a far scalare tutti di una posizione indietro: Guglielmo Vicario. La grande intuizione di Accardi. L’aver preso tra lo scetticismo generale, il secondo del Cagliari, porterà adesso nelle casse azzurre più di 20 milioni tra parte fissa e bonus; questo andrà a far scrivere una pagina davvero importante.

Se nel 2014, quando decise di lasciare il calcio giocato, nessuno lo avrebbe mai inserito in una fantomatica hall of fame azzurra, adesso il nome di Pietro Accardi è indubbiamente di quelli che andranno a rappresentare per sempre una leggenda di questo club.