Jordan Boli, dopo aver giocato da fuoriquota in Primavera, è pronto all’esperienza tra i professionisti. Il terzino francese di origine ivoriana è finito nel mirino del Taranto e pare che l’affare possa sbloccarsi. L’allenatore Eziolino Capuano aveva speso parole di elogio nei suoi confronti e la società sembra intenzionata ad accontentarlo. Di contro l’Empoli farebbe partire volentieri Boli, visto che non rientra nei programmi della prima squadra ed è ormai decisamente “troppo grande” per rifare il fuoriquota in Primavera.