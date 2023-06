Come già scritto qualche tempo fa, la situazione di Liam Henderson è di quelle da capire. La società ha le idee chiare sullo scozzese, ovvero trattenerlo e renderlo giocatore importante e funzionale. Con le cinque sostituzioni sappiamo bene quanto anche chi subentra a gara in corso abbia il suo valore. Diverse però sembrerebbero le volontà da calciatore che, legittimamente, vorrebbe poter avere un ruolo più centrale e con un impiego più costante. Anche per questo si muove intorno a lui il mercato.

Principalmente è la serie B nobile a guardare con interesse al classe al ventisettenne, con il Palermo ad aver già dichiarato di voler provare ad intavolare una trattativa. E’ voce recente che anche a Bari, dove si vorrà riprovare ad ottenere quello sfuggito quest’anno, c’è molto interesse attorno a Liam. Al momento non è ancora chiara la posizione del tecnico Mignani, ma la società sembra aver invece le idee abbastanza chiare sui movimenti di mercato. Attenzione al fatto che nel Bari c’è un certo Caprile che ad Empoli interessa non poco.

Quella di Henderson, ripetendoci, è una situazione tutta da monitorare.