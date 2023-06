Sembra che la svolta ci sia stata e sia arrivata nel giro di pochi giorni. Il destino di Guglielmo Vicario – salvo a questo punto clamorose sorprese – sarà in Inghilterra, a Londra, nel Tottenham. Come avevamo scritto alcuni giorni fa, grazie ad un amico/giornalista inglese, gli Spurs erano tra quelle squadre interessate al portiere friulano. Si pensava che l’Inter potesse avere in mano il giocatore, e si è cercato anche di lavorare in questa direzione, ma visti i tempi non certi dei nerazzurri contro un’offerta suonante dei galli londinese, da Monteboro si è presa la decisione.

Stando a quanto riportano gli attenti colleghi di Sky (sempre ben ammanicati con i procuratori ed arrivando dove per noi è praticamente impossibile) sarebbero già state fissate le visite mediche. Vicario già domani dovrebbe partire per la capitale inglese e di li a qualche giorno, sarà firmato il contratto. Quella di Vicario sarà la cessione più ricca di sempre nella storia dell’Empoli. Il tutto si dovrebbe chiudere ad una cifra di 19 milioni di euro con poi un’aggiunta di bonus che potrebbero far arrivare intorno ai 25 il guadagno complessivo per le tasche della famiglia Corsi. Si attendono sviluppi nelle prossime ore ma di fatto la cessione ufficiale sembra davvero dietro l’angolo.