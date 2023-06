Mentre la situazione Vicario sembra stia prendendo sempre più l’indirizzo di Londra sponda Tottenham (se vi ricordate avevamo inserito il club degli Spurs tra le tre candidate inglesi), visto che l’Inter sta temporeggiando troppo, si cerca di accelerare adesso anche il discorso per trovare il sostituto. Partiamo col dire che al momento siamo ovviamente nella fase dell’esplorazione, dei contatti e della comprensione, ma i nomi che sempre più sono forti nelle stanze di Monteboro sono due. Anche in questo caso, tutto anticipato in tempi non sospetti.

Caprile e Cragno. Tra questi il portiere dei sogni per la prossima stagione. Due situazioni che si riescono a gestire anche discretamente bene poichè l’agente dei due estremi difensori è il medesimo. Due situazioni diverse però dal punto di vista della possibile operazione. Ad oggi per Caprile si potrebbe percorrere con più semplicità – ammesso che sia questo che l’Empoli vuole – il discorso prestito, mentre il Monza vorrebbe poter monetizzare l’investimento non fruttifero fatto per Cragno. Il mercato è strano, e non è detto che poi alla fine dei conti colui che difenderà la porta azzurra nella prossima stagione corrisponda obbligatoriamente ad uno di questi due nomi.

Quello che per certo possiamo dare, oggi, è che queste sono le prime scelte, messe tra l’altro in corretto ordine di preferenza. Ovviamente prima di procedere ci dovrà essere la certezza degli accordi per Vicario. Però questa è una di quelle cose da risolvere e gestire in tempi non larghi, il portiere titolare dovrà essere presente il primo giorno di ritiro.