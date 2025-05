L’ex di Empoli e Parma, Nicola Pozzi, ha parlato a ParmaLive.com in vista della gara di domani sera al Castellani.

“È uno scontro diretto, una partita molto importante per entrambe, con una grande differenza: l’Empoli ha l’obbligo di fare risultato, certamente più del Parma. I 7 punti di vantaggio permettono alla squadra di Chivu di arrivare alla sfida con uno stato d’animo diverso rispetto a quello che può avere l’Empoli. Alla squadra di D’Aversa sono rimaste tre finali da giocare e questa è la prima, devono centrare un risultato importante che sarebbe vitale per la classifica”.

Chivu ha cambiato il volto del Parma:

“Dall’arrivo suo e del suo staff la squadra è stata brava a portare a casa una serie di risultati importanti nonostante un calendario che sembrava proibitivo. Quindi, da parte loro è stato svolto sicuramente un lavoro notevole, tirando fuori la squadra da una situazione molto critica”.

Nonostante sia la squadra più giovane del campionato…

“L’esperienza, in ogni fase del campionato, è un fattore fondamentale. L’Empoli viene da una stagione difficile, dove ha avuto tante difficoltà oggettive, dal punto di vista degli infortuni e di tante altre situazioni complicate. Il Parma, invece, è stato abile a tirarsi su nonostante una rosa molto verde”.

Siamo ad un passo dai verdetti, come si gestisce la pressione in questi momenti chiave?

“Non è facile. Al di là degli aspetti tecnici, è fondamentale l’atteggiamento dal punto di vista mentale, non è semplice gestire questi momenti, soprattutto per le squadre che si trovano in difficoltà. In questo caso, ad avere criticità in più è l’Empoli, che deve dare un occhio al Lecce, visto che la posizione di classifica che interessa loro è la quartultima, distante solamente a due punti. Come detto, il Parma, avendo sette punti di margine, arriva con meno pressioni alla sfida”.

Empoli e Parma quest’anno convivono con le tante assenze, chi ne risentirà di più?

“Penso che l’Empoli quest’anno abbia fatto il callo sulle assenze, dato che è stata una stagione dove ha avuto diversi problemi da questo punto di vista. Da ex attaccante mi viene da sottolineare quanto dato da Pellegrino e Bonny, soprattutto da quando schierati insieme: hanno dimostrato di poter coesistere bene e hanno fatto dei gol importanti. In questo momento, loro sono due certezze per il Parma”.

Tra i tanti assenti spicca Bernabé, D’Aversa invece avrà Fazzini: non vivremo la sfida tra numeri dieci.

“Al Parma è già capitato diverse volte di non avere a disposizione Bernabé, che è un giocatore che a me piace tantissimo. E’ un talento puro e, se avrà la fortuna di stare bene fisicamente, gli si riserva un futuro importante. La sua assenza è pesante, ma il Parma ha dimostrato di poter comunque contare sempre sull’equilibrio di squadra, ha trovato solidità. Ora difende bene, con tutti gli effettivi, e sa trovare delle buone soluzioni in attacco. Con Chivu ha ritrovato quella compattezza che, nei primi mesi della stagione, sembrava essere un punto debole. Dall’altra parte, Fazzini è un ragazzo giovane, di talento e la squadra ha bisogno di prestazioni importanti da parte sua, saranno fondamentali in queste ultime tre gare da giocare”.

Domanda secca: Empoli e Parma si salveranno?

“Sicuramente il Parma ha un vantaggio fondamentale a questo punto della stagione: 6 punti a 3 giornate dalla fine sulla terzultima in classifica, che, in questo momento, è il Venezia, è un margine rassicurante da gestire. I crociati sono stati in grado di approfittare delle occasioni avute, inanellando una serie di risultati eccellenti contro avversarie molto pericolose sulla carta”.

E l’Empoli?

“È chiamato a disputare tre partite dal grande peso, andranno alla ricerca di punti salvezza. Il cammino è di certo molto in salita, ma la salvezza è ancora alla portata, visto il calendario e gli scontri diretti che andrà a giocarsi. Credo che quella di domani sarà davvero una partita estremamente aperta e carica di tensione”.