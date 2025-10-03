Non esiste di fatto una storia di questa partita. Gli azzurri si troveranno domenica a giocare contro il Sud Tirol per la prima volta in terra tirolese. Per la precisione esiste un precedente ufficiale tra le due squadre, datato 11 Agosto 2013. Era Coppa Italia, si giocava al Castellani e gli azzurri di Maurizio Sarri (che a fine stagione avrebbero colto la promozione in serie A) superarono i biancorossi con un netto 5-1. In panchina per il SudTirol, D’Anna. Per l’Empoli in gol Maccarone, Verdi, Mchedlidze (2) ed un autogol di Cappelletti. La squadra di Bolzano segnò il gol del momentaneo 1-1 con Campo.

Domenica si andrà quindi a scrivere una nuova pagina sul libro, ormai ultracentenario, della storia azzurra.