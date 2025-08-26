I PIÙ I MENO – Il gioco mostrato nel secondo tempo col Padova – Alcuni meccanismi ancora da perfezionare – Alcuni singoli già in forma – La Reggiana ci conosce già

Arriva la prima trasferta stagionale per l’Empoli, che affronterà nuovamente la Reggiana in campionato dopo la sfida vittoriosa di Coppa. La squadra si è mossa abbastanza bene col Padova, ma si è visto che alcuni meccanismi sono ancora da perfezionare. Inoltre gli emiliani, avendoci già affrontato, posso dire di conoscerci attualmente un po’ più delle altre formazioni cadette.

Tra gli aspetti positivi c’è il bel secondo tempo visto contro il Padova, nel quale la squadra si è mossa bene e ha migliorato la prestazione della prima frazione. Alcuni singoli sono già in forma (Elia, Fulignati, Lovato) e la loro costanza sarà determinante per il campionato dell’Empoli.