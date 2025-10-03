Campionato Primavera 2
4a giornata
Benevento – EMPOLI
Sabato 4 ottobre – ore 12.00
A Benevento – Centro Sportivo Avellola
|GARA
|GIORNO
|ORA
|Catanzaro
|–
|Perugia
|Sabato 4 ottobre
|15.00
|Cosenza
|–
|Salernitana
|Sabato 4 ottobre
|15.00
|Monopoli
|–
|Ascoli
|Sabato 4 ottobre
|15.00
|Pescara
|–
|Palermo
|Sabato 4 ottobre
|11.00
|Pisa
|–
|Crotone
|Venerdì 3 ottobre
|11.00
|Spezia
|–
|Bari
|Sabato 4 ottobre
|11.00
|Ternana
|–
|Avellino
|Sabato 4 ottobre
|11.00
–
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 5a Giornata
EMPOLI -Lecce
Rinviata a Giovedì 30 ottobre ore 14.30
A Empoli – Centro Sportivo Monteboro
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 4a Giornata
Lecce – EMPOLI
Domenica 5 ottobre – ore 13.00
A Cavallino (LE) – Kick Off Sport Center
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 4a Giornata
Lecce – EMPOLI
Domenica 5 ottobre – ore 11.00
A Cavallino (LE) – Kick Off Sport Center