Campionato Primavera 2

4a giornata

 

Benevento – EMPOLI

Sabato 4 ottobre   – ore 12.00

A Benevento – Centro Sportivo Avellola

 

GARA GIORNO ORA
Catanzaro Perugia Sabato 4 ottobre 15.00
Cosenza Salernitana Sabato 4 ottobre 15.00
Monopoli Ascoli Sabato 4 ottobre 15.00
Pescara Palermo Sabato 4 ottobre 11.00
Pisa Crotone Venerdì 3 ottobre 11.00
Spezia Bari Sabato 4 ottobre 11.00
Ternana Avellino Sabato 4 ottobre 11.00

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 5a Giornata

EMPOLI -Lecce

Rinviata a Giovedì 30 ottobre  ore 14.30

A Empoli – Centro Sportivo Monteboro

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 4a Giornata

Lecce – EMPOLI

Domenica 5 ottobre –  ore 13.00

A Cavallino (LE) – Kick Off Sport Center

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 4a Giornata

Lecce – EMPOLI

Domenica 5 ottobre –  ore 11.00

A Cavallino (LE) – Kick Off Sport Center

Articolo precedenteI Più e Meno di SudTirol-Empoli
Articolo successivoTV | Il pregara di mister Pagliuca
Fabrizio Fioravanti

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here