Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida di Bolzano, il tecnico azzurro Guido Pagliuca. La conferenza si è tenuta con un giorno di anticipo, rispetto al solito, poichè la squadra partirà domani mattina presto per il Sud Tirolo. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi.

23 Commenti

  2. 1 portati dietro nei convocati Alessio Baralla dalla primavera almeno abbiamo un play in panchina

    2 delle due soluzioni viste a centrocampo preferisco quella menopeggio Yepes e Ghion insieme….Belardinelli…in questo momento non e’ affidabile anche se dovesse giocare spero in uno scatto di orgoglio contro i suoi ex compagni…

    3 parti coperto le partite si vincono anche dal 70 esimo in poi anzi come si e’ visto a Pescara si fanno anche 3 gol dal 60 esimo in poi….

    4
    Fulignati

    Curto
    Lovato
    Oberati

    Carboni
    Elia
    Yepes
    Ghion
    Ilie

    Cesay
    Popov

    I cambi ce l’hai
    Bianchi
    Pellegri
    Sphendi
    Guarino
    Saporiti
    E via e via

  3. Questo allenatore vede un campionato … quello che stiamo facendo noi naturalmente, tutto a modo suo … Due punti sfumati con la Carrarese? Io ho visto invece, proprio perchè le partite durano almeno 95 minuti, 3 punti sfumati per la Carrarese. Dove la sta vedendo questa crescita … Crescita di cosa? L’unica cosa positiva è che almeno per ora, a differenza del campionato scorso, in casa … non abbiamo mai perso. Comunque … domani in panca c’è un altro e anche se la squadra si attiene ai suoi dettami (di Pagliuca) fino a prima di giocare con il SudTirol … credo che in questa occasione sarebbe stato meglio che a parlare fosse stato Tarantino … invece di uno che è stato squalificato. Detto questo basta parlare di miglioramenti da una partita all’altra… qui ci vogliono vittorie e prestazioni convincenti … poi puoi anche perdere e nessuno ne fà un dramma. A proposito di Nasti, ci fosse uno che abbia chiesto che problemi ha!!!! …………………..

    • Secondo me su Nasti c’è una “disposizione” della società per cui i giornalisti “non possono” fare domande su questo argomento altrimenti non si spiega perché un calciatore che “stava mangiando il campo” in attesa del debutto (vedi la presentazione ufficiale) è uscito completamente dai radar dove nessuno…dico nessuno…ha più fatto domande in merito a chicchessia…oltretutto in un momento in cui questo ragazzo ci avrebbe fatto molto comodo (le ultime tre partite)…se qualcuno della redazione di P.E. potesse rispondere in merito a questo gliene sarei molto grato…grazie…

  6. Domenica sera SPERO NEL ESONERO E DURATO ANCHE TROPPO..con questi moduli strampalati copiati da Gasperini..ha rinciucchettito tutti i giocatori, nessuno sa cosa fare , impauriti da questo signore…VIAAAAA

  7. Siamo con te, Mister! Tappiamo la bocca a questi soloni. La tua voglia di vincere, la partecipazione che metti a bordo campo, saranno brutte da vedere per i puristi benpensanti. Sono bellissime per noi, veri tifosi azzurri! Alè alè, Pagliuca alè.

  9. Presenti per la prima volta anche a Bolzano….

    “Sempre con te se vincerai….sempre con te se perderai….non ti lasceremo mai…. lotterem sempre con teeeeee!!!!”

  12. Insomma, Nasti e Bianchi finalmente vicini al rientro ha detto l’allenatore. Haas e Pellegri digia’ in panchina
    Io non credo che si retroceda, anzi!

  17. Voi che ce l’avete tanto con la società, Cambiaghi convocato in Nazionale da Gattuso! E son 6. 6 ex empolesi: Di Lorenzo Dimarco Frattesi Vicario Cambiaso e Cambiaghi. Segno che tanto scarsi non sono quando scelgono i giocatori…..

  19. Quando le cose diventano ripetitive e poi non portano che a risultati modesti, la cosa che si fà e quella di cambiare modulo o cercare schemi diversi, ma anche di rimettere i giocatori al posto giusto se non lo hai fatto, cosa che non è accaduta praticamente mai. Domani se Pagliuca continua sulla stessa falsariga difficile che vengano fuori dei punti da questa partita! Male per noi, ma.. molto male per lui!

