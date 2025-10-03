Ha parlato quest’oggi, in presentazione della sfida di Bolzano, il tecnico azzurro Guido Pagliuca. La conferenza si è tenuta con un giorno di anticipo, rispetto al solito, poichè la squadra partirà domani mattina presto per il Sud Tirolo. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi.
1 portati dietro nei convocati Alessio Baralla dalla primavera almeno abbiamo un play in panchina
2 delle due soluzioni viste a centrocampo preferisco quella menopeggio Yepes e Ghion insieme….Belardinelli…in questo momento non e’ affidabile anche se dovesse giocare spero in uno scatto di orgoglio contro i suoi ex compagni…
3 parti coperto le partite si vincono anche dal 70 esimo in poi anzi come si e’ visto a Pescara si fanno anche 3 gol dal 60 esimo in poi….
Fulignati
Curto
Lovato
Oberati
Carboni
Elia
Yepes
Ghion
Ilie
Cesay
Popov
I cambi ce l’hai
Bianchi
Pellegri
Sphendi
Guarino
Saporiti
E via e via
Questo allenatore vede un campionato … quello che stiamo facendo noi naturalmente, tutto a modo suo … Due punti sfumati con la Carrarese? Io ho visto invece, proprio perchè le partite durano almeno 95 minuti, 3 punti sfumati per la Carrarese. Dove la sta vedendo questa crescita … Crescita di cosa? L’unica cosa positiva è che almeno per ora, a differenza del campionato scorso, in casa … non abbiamo mai perso. Comunque … domani in panca c’è un altro e anche se la squadra si attiene ai suoi dettami (di Pagliuca) fino a prima di giocare con il SudTirol … credo che in questa occasione sarebbe stato meglio che a parlare fosse stato Tarantino … invece di uno che è stato squalificato. Detto questo basta parlare di miglioramenti da una partita all’altra… qui ci vogliono vittorie e prestazioni convincenti … poi puoi anche perdere e nessuno ne fà un dramma. A proposito di Nasti, ci fosse uno che abbia chiesto che problemi ha!!!! …………………..
Secondo me su Nasti c’è una “disposizione” della società per cui i giornalisti “non possono” fare domande su questo argomento altrimenti non si spiega perché un calciatore che “stava mangiando il campo” in attesa del debutto (vedi la presentazione ufficiale) è uscito completamente dai radar dove nessuno…dico nessuno…ha più fatto domande in merito a chicchessia…oltretutto in un momento in cui questo ragazzo ci avrebbe fatto molto comodo (le ultime tre partite)…se qualcuno della redazione di P.E. potesse rispondere in merito a questo gliene sarei molto grato…grazie…
Domenica sera SPERO NEL ESONERO E DURATO ANCHE TROPPO..con questi moduli strampalati copiati da Gasperini..ha rinciucchettito tutti i giocatori, nessuno sa cosa fare , impauriti da questo signore…VIAAAAA
Siamo con te, Mister! Tappiamo la bocca a questi soloni. La tua voglia di vincere, la partecipazione che metti a bordo campo, saranno brutte da vedere per i puristi benpensanti. Sono bellissime per noi, veri tifosi azzurri! Alè alè, Pagliuca alè.
Forza Mister! forza ragazzi!
Presenti per la prima volta anche a Bolzano….
“Sempre con te se vincerai….sempre con te se perderai….non ti lasceremo mai…. lotterem sempre con teeeeee!!!!”
Marco hai sentito che parole ha detto il mister sulla Maratona? Se un avessi una Cresima, domenica, verrei anch’io.
Che si mangia a Bolzano di buono? Qualcuno c’è stato? Oltre ai wurstel, intendo. Sono vegetariano.
Insomma, Nasti e Bianchi finalmente vicini al rientro ha detto l’allenatore. Haas e Pellegri digia’ in panchina
Io non credo che si retroceda, anzi!
Forza ragazzi….. c’è margine di miglioramento Calderelli… o giù di li con dalumi o vegetariani.
canederli
Quando farà un pregara dicendo tre semplice parole: “Io mi dimetto”?
Se si dimette non riscuote se lo mandano via si
non lo mandano via alla società gli va bene tanto bisogna arrivare lì ne più su ne più giu
Voi che ce l’avete tanto con la società, Cambiaghi convocato in Nazionale da Gattuso! E son 6. 6 ex empolesi: Di Lorenzo Dimarco Frattesi Vicario Cambiaso e Cambiaghi. Segno che tanto scarsi non sono quando scelgono i giocatori…..
Infatti, io non credo alla rosa da serie C anzi, la riserva l’ho sull’allenarore ….
La rosa è competitiva ma non abbiamo un allenatore.
Quando le cose diventano ripetitive e poi non portano che a risultati modesti, la cosa che si fà e quella di cambiare modulo o cercare schemi diversi, ma anche di rimettere i giocatori al posto giusto se non lo hai fatto, cosa che non è accaduta praticamente mai. Domani se Pagliuca continua sulla stessa falsariga difficile che vengano fuori dei punti da questa partita! Male per noi, ma.. molto male per lui!