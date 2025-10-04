Il collega Filippo Rosace (Quotidiano Alto Adige) ci racconta un po’ del SudTirol, prossimo avversario degli azzurri:

Come giudichi l’avvio di stagione del Sud Tirol? Obiettivo salvezza o qualcosa in più?

E’ una partenza sicuramente soddisfacente sotto il profilo dei punti portati a casa, anche se c’è il rammarico di qualcosa persa per strada come in occasione della partita di Catanzaro e nell’ultima con il Pescara. E’ comunque un avvio positivo, dove la sconfitta con il Palermo rappresenta un neo solo per il risultato finale visto che la prestazione comunque c’è stata.

Domenica al Druso arriva l’Empoli, che cosa si dice e si pensa della squadra azzurra?

A dispetto della partecipazione alla categoria, stiamo parlando sempre di una squadra di serie A che, probabilmente, non ha ancora assorbito il trauma della retrocessione. Disorientamento evidenziato nel percorso fin qui altalenante e in quel profondo rosso dei quattro gol subiti nel pomeriggio dell’Adriatico contro il Pescara

Ti chiedo se ci racconti un po’ il modo di giocare di Castori…

Il credo calcistico di Castori è quello della continua ricerca della profondità Pressione alta e percussioni veloci a cercare corridoi per i due attaccanti. E’ un credo calcistico che richiede un notevole dispendio di energie, ma è un atteggiamento capace di mettere in difficoltà anche i dispositivi più organizzati.

Quali sono le sensazioni a Bolzano per la gara di domenica?

Beh la prima è quella di assistere ad una partita intensa e combattuta, nonostante la dichiarazione dello stato di emergenza che agita lo spogliatoio del Südtirol. Ci sono attualmente otto “ammaccati”, e di questi otto dovrebbero recuperare in tre: Casiraghi, Bordon e Masiello. Rimangono indisponili: Tait, Mancini, El Kaouakibi, Veseli e Pietrangeli.

Chiudo chiedendoti quello che potrebbe essere il probabile undici del Sud Tirol…

Le sensazioni portano verso questa possibile formazione con il 3-5-2: Adamonis; Kofler, Bordon, F. Davi; Molina, Coulibaly, Tronchin, Martini, S. Davi; Merkaj, Odogwu