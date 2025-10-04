Per la prima volta nella storia gli azzurri andranno a giocare in quel di Bolzano. Gara importante, alla vigilia della seconda sosta stagionale, per poter fare un primo serio bilancio. Vediamo le ultime.
Formazione difficile da decifrare, quella azzurra, anche perchè il gruppo è partito con un giorno di anticipo. Le sensazioni portano ad una conferma del 3-4-2-1 come modulo con alcune variazioni, soprattutto in avanti. La difesa dovrebbe essere la stesa vista mercoledi sera. A centrocampo, sulla sinistra, ci dovrebbe essere Carboni. La coppia di trequartisti potrebbe essere composta da Ceesay e Ilie con Popov davanti. Da capire se ci sarà la prima convocazione per Nasti.
Gli indisponibili sono: Degli Innocenti, Konate, Nasti?
Mister Pagliuca sa bene quanto importante sia questa gara ma non vuole mettere addosso pressioni aggiuntive. La gara resta incastonata in un percorso di crescita.
Sarà un 3-5-2 quello che manderà in campo Castori. A Bolzano pare esserci emergenza con diversi giocatori bordeline tra l’essere a disposizione e l’essere indisponibile. La sensazione è che Casiraghi, Bordon (che potrebbe anche partire titolare) e Masiello che la possano fare, mentre non dovrebbero figurare tra i convocati i vari T, Mancini, El Kaouakibi, Pietrangeli e l’ex, Veseli. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Merkaj e Odogwu.
Il tecnico Castori non ha parlato nel momento in cui andiamo online.
Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:
3-5-2: Adamonis; Kofler, Bordon, F. Davi; Molina, Coulibaly, Tronchin, Martini, S. Davi; Merkaj, Odogwu
3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Belardinelli, Ghion, Carboni; Ceesay, Ilie; Popov
Lui è convinto di questo gioco rischioso e coraggioso, l’ha detto ieri. Ripartenza dal basso, uomo su uomo a centrocampo, difesa a tre, aggressività, 2 trequartisti
Leggo del nome di Viali come sostituto di Pagliuca … che ovviamente sarebbe portato dal nostro DS. Vorrebbe dire serie C certa!
Viali…del tramonto. Mamma mia che finaccia
Ormai il gioco di Pagliuca, è davanti agli occhi di tutti.
Di mantenimento della palla e palleggio, manco a parlarne finora, si salta a piè pari la prima linea di difesa avversaria con palle lunghe per gli avanti (nota bene, finora non avevamo come lo Stabia l’anno scorso, Candellone o Adorante, bensì Shpendi e Saporiti o Popov, e quindi con risultati scarsissimi nel poter tenere la palla).
Dovrebbero essere i due esterni di centrocampo (i giocatori a tutta fascia) ha fare la spola fra la linea di difesa e l’attacco; ma questo difficilmente succede per la mancanza di una adeguata costruzione dal basso; anzi il movimento degli esterni non adeguatamente serviti, lascia spesso scoperto lo spazio alle loro spalle dove i braccetti della difesa a tre scalano per la necessaria copertura. È un po’ questo il tallone d’achille: una volta saltata la linea di pressione (e basta che sui nostri rilanci la difesa avversaria si alzi per riprendere il possesso palla), che ci si ritrova a dover rincorrere l’avversario, che ha tanti metri di campo per attaccare lo spazio alle spalle dei braccetti che rompono la linea o degli esterni di fascia che escono troppo alti. Da un lato questi rischi potrebbero in parte essere mitigati dall’uscita forte che rende difficile all’avversario trovare il modo di girarsi, ma questo non succede per la lentezza e inadeguatezza del nostro centrocampo; d’altra parte il tasso tecnico della serie B è tale da rendere potenzialmente pericolosa qualsiasi palla lunga che salta i nostri centrocampisti; per cui l’organizzazione difensiva diventa precaria con la rapida trasmissione della palla degli avversari, concedendo così tanto campo con i rischi conseguenti.
Se domani si gioca con due trequartisti, e soprattutto con Ilie, questo ti può permette un maggiore palleggio e fraseggio con i due esterni, ed è lì che dovremo spingere, sperando nelle doti realizzative del solo e purtroppo isolato Popov.
Wiliam Viali?
ilie in questo momento è peggio di konate
Onestamente riproverei Curto e confermeri il centrocampo con Carboni al posto di Moruzzi. Stranamente la formazione, nel modulo che non mi piace comunque parrebbe essere quella giusta, ma temo giusta per rischiare ancora l’impossibile.
Certo è che se all’orizzonte ci dovesse essere un allenatore non di calibro per la serie B allora meglio continuare con Pagliuca (a meno di debacle che ovviamente non spero a Bolzano).
Ma temo che se cambiassero l’allenatore sarebbe più per rapporti non buoni con il DS ed alcuni giocatori più che per scarsi risultati, anche perchè l’unico imperativo che hanno è di non andare in C (ricordiamoci l’anno scorso D’Aversa che rimase a prescindere dai risultati, ma lo spettro della B non lo era per la dirigenza come per noi). Ricordiamoci che Pagliuca lo ha voluto fortemente il pres.
Gente, ma è così difficile remare tutti dalla stessa parte per vedere se ce la facciamo a risalire in classifica? Se davvero i giocatori imparano bene gli schemi coraggiosi del mister, ne vedremo delle belle: non esistono squadre Monster in Serie B. La capolista Frosinone oggi ha preso 3 pappine a Venezia.
gli squadroni non ci saranno, ma io stento a vedere squadre peggio di noi