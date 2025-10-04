Per la prima volta nella storia gli azzurri andranno a giocare in quel di Bolzano. Gara importante, alla vigilia della seconda sosta stagionale, per poter fare un primo serio bilancio. Vediamo le ultime.

Formazione difficile da decifrare, quella azzurra, anche perchè il gruppo è partito con un giorno di anticipo. Le sensazioni portano ad una conferma del 3-4-2-1 come modulo con alcune variazioni, soprattutto in avanti. La difesa dovrebbe essere la stesa vista mercoledi sera. A centrocampo, sulla sinistra, ci dovrebbe essere Carboni. La coppia di trequartisti potrebbe essere composta da Ceesay e Ilie con Popov davanti. Da capire se ci sarà la prima convocazione per Nasti.

Gli indisponibili sono: Degli Innocenti, Konate, Nasti?

Mister Pagliuca sa bene quanto importante sia questa gara ma non vuole mettere addosso pressioni aggiuntive. La gara resta incastonata in un percorso di crescita.

Sarà un 3-5-2 quello che manderà in campo Castori. A Bolzano pare esserci emergenza con diversi giocatori bordeline tra l’essere a disposizione e l’essere indisponibile. La sensazione è che Casiraghi, Bordon (che potrebbe anche partire titolare) e Masiello che la possano fare, mentre non dovrebbero figurare tra i convocati i vari T, Mancini, El Kaouakibi, Pietrangeli e l’ex, Veseli. La coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Merkaj e Odogwu.

Il tecnico Castori non ha parlato nel momento in cui andiamo online.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Adamonis; Kofler, Bordon, F. Davi; Molina, Coulibaly, Tronchin, Martini, S. Davi; Merkaj, Odogwu

3-4-2-1: Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Belardinelli, Ghion, Carboni; Ceesay, Ilie; Popov