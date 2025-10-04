|EMPOLI
|3
|BENEVENTO
|1
MARCATORI: 1′, 29′, 37′ Monaco, 30′ Battista
BENEVENTO: 1 Suppa, 2 Kwete(84′ Milucci), 3 Manuzzi(72′ Ngonga), 4 Del Gaudo, 5 Formicola(53′ D’Ambrosio), 6 Squillante, 7 Battista, 8 Scalici, 9 Soprano,(84’Paudice), 10 Giugliano, 11 Grilli(72′ Miranda)
A disposizione: 12 Mandato, 13 Catiello, 14 Nonga, 15 Cerulo, 16 D’Ambrosio, 17 Ruggieri, 18 Cerbone, 19 Miranda, 20 Paudice, 21 Scarpitella, 22 D’Alessio, 23 Milucci
ALL. Antonio Floro Flores
EMPOLI: 1 Versari, 2 Pasalic, 3 Lauricella(85′ Egan), 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Zanaga(57’Bagordo), 8 Perin(66′ Baralla), 9 Monaco(85′ Fiorini), 10 Busiello(57′ Campanello), 11 Mazzi
A disposizione: 12 Lastoria, 13 Gori, 14 Baralla, 15 Egan, 16 Bagordo, 17 Mureddu, 18 Samb, 19 Chiucchiuini, 20 Campaniello, 21 Tavanti, 22 Blini, 23 Fiorini
ALL. Andrea Filippeschi
Arbitro: Gennaro Decimo
Assistenti: Pone, Cammarota
Ammoniti: 33′ Manuzzi (B)
Espulsi:
- Prestazione convincente dei ragazzi di Filippeschi che chiudono la pratica nel primo tempo grazie alla prestazione super di Monaco. Primi 40 minuti da sogno per l’attaccante azzurro che realizza una tripletta. Ci provo il Benevento con la rete di Battista ad accorciare le distanze ma il risultato rimane invariato fino al fischio finale. Seconda vittoria a fila per l’Empoli dopo quella contro la Ternana. La prossima sfida sarà dopo la sosta in casa contro il Perugia.
Bellissima anche la classifica ❤️