EMPOLI3
BENEVENTO1

MARCATORI: 1′, 29′, 37′ Monaco, 30′ Battista

BENEVENTO: 1 Suppa, 2 Kwete(84′ Milucci), 3 Manuzzi(72′ Ngonga), 4 Del Gaudo, 5 Formicola(53′ D’Ambrosio), 6 Squillante, 7 Battista, 8 Scalici, 9 Soprano,(84’Paudice), 10 Giugliano, 11 Grilli(72′ Miranda)

A disposizione: 12 Mandato, 13 Catiello, 14 Nonga, 15 Cerulo, 16 D’Ambrosio, 17 Ruggieri, 18 Cerbone, 19 Miranda, 20 Paudice, 21 Scarpitella, 22 D’Alessio, 23 Milucci

ALL. Antonio Floro Flores

EMPOLI: 1 Versari, 2 Pasalic, 3 Lauricella(85′ Egan), 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Zanaga(57’Bagordo), 8 Perin(66′ Baralla), 9 Monaco(85′ Fiorini), 10 Busiello(57′ Campanello), 11 Mazzi

A disposizione: 12 Lastoria, 13 Gori, 14 Baralla, 15 Egan, 16 Bagordo, 17 Mureddu, 18 Samb, 19 Chiucchiuini, 20 Campaniello, 21 Tavanti, 22 Blini, 23 Fiorini

ALL. Andrea Filippeschi

Arbitro: Gennaro Decimo

Assistenti: Pone, Cammarota

Ammoniti: 33′ Manuzzi (B)

Espulsi:

  • Prestazione convincente dei ragazzi di Filippeschi che chiudono la pratica nel primo tempo grazie alla prestazione super di Monaco. Primi 40 minuti da sogno per l’attaccante azzurro che realizza una tripletta. Ci provo il Benevento con la rete di Battista ad accorciare le distanze ma il risultato rimane invariato fino al fischio finale. Seconda vittoria a fila per l’Empoli dopo quella contro la Ternana. La prossima sfida sarà dopo la sosta in casa contro il Perugia.
Edoardo Leporatti

