È la settimana degli esami — lo avevamo detto alla vigilia della gara con il Monza e lo ribadiamo adesso, alla vigilia di quella di Bolzano. E se dal match di mercoledì scorso contro i brianzoli non sono arrivate tutte le risposte che ci si attendeva, soprattutto sul piano della prestazione, è chiaro che le aspettative ora si alzano e si concentrano sulla sfida di domani. Quella dello stadio Druso sarà, tra l’altro, una prima volta storica: l’Empoli non ha mai calcato quel prato. Si tratterà di una partita complicata, che richiederà attenzione, fisicità e concretezza anche nelle situazioni più “sporche”. Il Südtirol è una squadra solida, concreta, guidata da un tecnico esperto come Fabrizio Castori, che conosce bene la categoria e ha un modo preciso e pragmatico di affrontare gli avversari. È una sfida che arriva al momento giusto per comprendere in modo ancora più chiaro quale sia lo stato di salute reale della squadra, prima della pausa per le nazionali che potrà servire a sistemare alcuni aspetti e a recuperare definitivamente tutti gli effettivi. Ed è evidente che, anche se Guido Pagliuca ha preferito non insistere troppo sull’aspetto del risultato, domani conti… eccome. All’Empoli si chiede una vittoria, si chiede di tornare a conquistare quei tre punti che mancano dalla prima giornata di campionato. Quella, ad oggi, resta l’unica vittoria stagionale nei 90 minuti, se si esclude il successo ai rigori in Coppa Italia contro la Reggiana. Serve una boccata d’ossigeno, un successo che possa ridare fiducia e serenità, soprattutto in vista della sosta. Vincere significherebbe poter lavorare con più calma e lucidità; al contrario, un risultato negativo costringerebbe la squadra a trascinarsi per due settimane dentro un clima di incertezza.

Pagliuca ha comunque ragione quando sottolinea che la prestazione resta un elemento fondamentale. È chiaro che il modo in cui la squadra risponderà domani sarà il vero termometro di questa fase. Il risultato può dipendere da mille fattori, ma la prestazione dipende solo da te: è lì che si vede la mano, la crescita, la mentalità. Contro il Monza qualcosa si è intravisto: la reazione dopo lo svantaggio, la voglia di rimanere in partita, l’abnegazione. Tutti segnali che parlano di un gruppo che ha carattere e che non molla. Adesso, però, serve fare un passo avanti anche dal punto di vista tattico, migliorando quegli aspetti che ancora non convincono e che troppo spesso si trasformano in occasioni o gol concessi. Serve maggiore attenzione, perché se da un lato la squadra mostra volontà e spirito, dall’altro continua a soffrire di cali di concentrazione, di veri e propri blackout mentali. L’Empoli sembra vivere sulle montagne russe, alternando momenti di buona intensità a fasi di smarrimento. Si parla spesso di equilibrio: serve trovarlo, in campo — con le giuste distanze tra i reparti — ma anche nella gestione mentale dei novanta minuti. Sul piano atletico la squadra sta bene, arriva in fondo alle partite con ancora benzina nelle gambe: segno che il lavoro fisico ha funzionato. Ora, però, bisogna entrare più a fondo nella testa dei giocatori. E riprendendo quella parola che lo stesso allenatore ha sdoganato, il “morso” dovrà restare vivo dal primo all’ultimo minuto. Domani sarà una partita che metterà alla prova proprio questo aspetto: il Südtirol è squadra che non concede nulla e che lotta fino allo sfinimento. L’Empoli dovrà essere bravo a fare lo stesso — anzi, meglio. E per riuscirci serviranno non solo gambe e piedi buoni, ma anche testa, fiato, lucidità e serenità.

Ragionando dal punto di vista tattico, sarà interessante capire se mister Guido Pagliuca deciderà di apportare alcune variazioni rispetto all’ultima partita. Il tempo a disposizione, però, è stato davvero ridotto: si torna in campo dopo appena quattro giorni dall’ultimo match. La sensazione è che l’allenatore possa confermare l’assetto visto contro il Monza, il 3-4-2-1, con qualche leggera modifica su singoli elementi per dare respiro a chi nelle ultime settimane, tra campionato e Coppa Italia, ha accumulato maggior minutaggio. Indipendentemente dal modulo e dalla formazione che scenderà in campo, è chiaro che il tempo per correggere e affinare dettagli tattici potrebbe essere ormai limitato. Un risultato negativo o una prestazione al di sotto delle attese rischierebbero di creare ulteriori pressioni, e per questo domani ci si aspetta qualcosa di positivo: una gara costruttiva, che confermi la validità delle scelte operata dalla società e dia continuità al percorso della squadra senza dover inseguire altre emergenze. Altre soluzioni. In questo, che piaccia o no, che lo si accetti o meno, urge ricordare una cosa: la società è stata chiara sul target stagionale, ovvero che l’Empoli 2025-2026 deve puntare alla salvezza. Questo ovviamente non lo diciamo per togliere “pressione”, anzi, ma nei giudizi che ognuno di noi esprime dal proprio punto di vista e posizione, va però tenuto a mente. Detto che poi, tutti quanti, abbiamo una speranza ma anche una consapevolezza diversa. Ed infatti un tempo di rodaggio iniziale era comprensibile, ma ora la squadra deve cominciare a dimostrare sul campo che è pronta. Per questo la gara di domani assume un significato particolare: sarà il primo vero spartiacque della stagione, un esame chiaro e immediato per misurare la maturità, la capacità di reagire e la solidità della squadra.