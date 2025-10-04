Campionato Primavera 2

Risultati 4a giornata

 

Benevento – EMPOLI        1 – 3

Gol:  1′, 29′, 37′ Monaco (E) – 30′ Battista (B)

 

Catanzaro Perugia 0 0
 
Cosenza Salernitana 0 1
22′ Menduto
Monopoli Ascoli 0 0
 
Pescara Palermo 2 0
28’ D’Arcangelo – 90’+2 Cioffi
Pisa Crotone 4 1
8′ e 10′ Bettazzi (P) – 20′ Sinopoli (C) – 29′ Tosi (P) – 33′ Bendinelli (P)
Spezia Bari 0 2
83′ Spadavecchia – 90+4′ Campagna
Ternana Avellino 4 4
15’ Coltorti (T) – 24’ Santoro (A) – 36’ rig. e 39’ Pettinari (T), – 44’ Aloisi (A) – 61’ D’Onofrio (A), 78’ rig. Di Costanzo (A) – 90’+5’ Pettinari (T)

Classifica dopo la 4a giornata

Pescara 4 10 3 1 0 7 2
Pisa 4 10 3 1 0 10 4
Empoli 4 9 3 0 1 12 5
Bari 4 7 2 1 1 6 1
Ascoli 4 7 2 1 1 9 5
Benevento 4 6 2 0 2 9 7
Spezia 4 6 2 0 2 7 7
Avellino 4 6 1 3 0 7 6
Crotone 4 5 1 2 1 6 7
Perugia 4 5 1 2 1 3 2
Monopoli 4 4 1 1 2 3 6
Catanzaro 4 4 1 1 2 4 4
Cosenza 4 3 1 0 3 2 9
Salernitana 4 3 1 0 3 5 12
Ternana 4 2 0 2 2 6 12
Palermo 4 1 0 1 3 1 8

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 4a Giornata

Lecce – EMPOLI        0 – 2

Gol: 36’ e 40’ Lodi

 

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 4a Giornata

Lecce – EMPOLI       1 – 0

Gol: 53’ Capobianco 

Fabrizio Fioravanti

