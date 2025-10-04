Campionato Primavera 2
Risultati 4a giornata
Benevento – EMPOLI 1 – 3
Gol: 1′, 29′, 37′ Monaco (E) – 30′ Battista (B)
|Catanzaro
|–
|Perugia
|0
|0
|Cosenza
|–
|Salernitana
|0
|1
|22′ Menduto
|Monopoli
|–
|Ascoli
|0
|0
|Pescara
|–
|Palermo
|2
|0
|28’ D’Arcangelo – 90’+2 Cioffi
|Pisa
|–
|Crotone
|4
|1
|8′ e 10′ Bettazzi (P) – 20′ Sinopoli (C) – 29′ Tosi (P) – 33′ Bendinelli (P)
|Spezia
|–
|Bari
|0
|2
|83′ Spadavecchia – 90+4′ Campagna
|Ternana
|–
|Avellino
|4
|4
|15’ Coltorti (T) – 24’ Santoro (A) – 36’ rig. e 39’ Pettinari (T), – 44’ Aloisi (A) – 61’ D’Onofrio (A), 78’ rig. Di Costanzo (A) – 90’+5’ Pettinari (T)
–
Classifica dopo la 4a giornata
|Pescara
|4
|10
|3
|1
|0
|7
|2
|Pisa
|4
|10
|3
|1
|0
|10
|4
|Empoli
|4
|9
|3
|0
|1
|12
|5
|Bari
|4
|7
|2
|1
|1
|6
|1
|Ascoli
|4
|7
|2
|1
|1
|9
|5
|Benevento
|4
|6
|2
|0
|2
|9
|7
|Spezia
|4
|6
|2
|0
|2
|7
|7
|Avellino
|4
|6
|1
|3
|0
|7
|6
|Crotone
|4
|5
|1
|2
|1
|6
|7
|Perugia
|4
|5
|1
|2
|1
|3
|2
|Monopoli
|4
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|Catanzaro
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|Cosenza
|4
|3
|1
|0
|3
|2
|9
|Salernitana
|4
|3
|1
|0
|3
|5
|12
|Ternana
|4
|2
|0
|2
|2
|6
|12
|Palermo
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|8
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 4a Giornata
Lecce – EMPOLI 0 – 2
Gol: 36’ e 40’ Lodi
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 4a Giornata
Lecce – EMPOLI 1 – 0
Gol: 53’ Capobianco