Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

12a Giornata

Sabato 2 dicembre 2023 – ore 12.30

CAGLIARI 1 EMPOLI 1

11′ Konate (C) – 96′ Vallarelli (E)

CAGLIARI: 1 Iliev 2 Arba 3 Idrissi 10 Carboni (91′ Malfitano) 11 Sulev (85′ Deriu) 13 Cogoni 20 Desogus (65′ Achour) 22 Vinciguerra 23 Catena 45 Konate 74 Marcolini

A disposizione: 32 Renna 5 Conti 6 Pintus 7 Pulina 9 Achour 14 Deriu 15 Balde 17 Malfitano 27 Franke 94 Trepy 99 Casali



Allenatore: Fabio PISACANE

EMPOLI: 40 Stubljar 28 Indragoli 55 Mannelli (87′ Barsotti) 16 Stassin 20 Boli 80 Vallarelli 24 Bacciardi (67′ El Bianche Noah) 6 Bacci 10 Sodero (87′ Fini) 9 Corona 87 Nabian (60′ Ansah)

A disposizione: 1 Seghetti 2 Gaj szymon 3 Majdanzic 8 Stoyanov 15 Falcusan 17 Ansah 29 Tosto 37 Kaczmarski 77 Fini 96 El Bianche 99 Barsotti



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

Arbitro: Sig. Alessandro SILVESTRI (Roma 1)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Marco PORCHEDDU (Oristano) – 2° Ass. Sig. Mario PINNA (Oristano)



Ammoniti: 33′ Desogus (C) – 39′ Marcolini (C) – 71′ El Bianche Noah (E) – 79′ Boli (E)

Espulsi: Nessuno

All’ultimo secondo, quando il pallone era agli avversari e l’arbitro col fischietto in bocca. Il pareggio degli azzurri è un fulmine a ciel sereno, in perfetta armonia con il meteo impazzito di Cagliari, quando spicchi di leggero sole si sono alternati al nubifragio e al forte vento. Un pareggio immeritato, ad onor del vero, con il Cagliari che ha gestito meglio la gara con ottime trame offensive e subìto solamente la reazione d’orgoglio degli azzurri al gol, andata man mano scemando. Attacco impalpabile e difesa ballerina (non solita a farci vedere certi errori). Tuttavia, un punto che permette all’Empoli di non farsi scavalcare proprio dai sardi, che deve far riflettere – e non poco – Birindelli per le prossime partite ravvicinate contro il Milan mercoledì in Coppa Italia e domenica contro il Lecce (entrambe in casa). Gli azzurri sono la squadra con più pareggi in campionato (ben sette), un altro dato che può servire a comprendere il carattere di questa squadra. Oggi è andata bene, ma in futuro, non sempre il vento della fortuna girerà a nostro favore.

LIVE MATCH

1° Tempo

Le squadre si apprestano a raggiungere il cerchio di centrocampo per il consueto saluto.

1′: È tutto pronto, si parte!

3′: Boli prova un filtrante deviato in calcio d’angolo. Sugli sviluppi rimane a terra Sulev per un colpo alla testa, l’arbitro interrompe il gioco.

Squadre ancora in fase di studio. L’Empoli mantiene maggiormente il possesso palla con ritmi decisamente bassi.

8′: Primo Corner per il Cagliari. Azione prolungata ma confusa dei sardi che termina con la palla sul fondo

11′: GOL del Cagliari alla prima vera occasione della partita. Konate entra in area defilato sulla destra e trafigge con una bordata sotto la traversa Stubljiar.

13′: Ancora Konate vicinissimo al gol. Uscita a vuoto di Stubljar ma stavolta l’attaccante cagliaritano non è freddo e si divora l’occasione del raddoppio sparando alto sopra la traversa

15′: Occasionissima Empoli! Imprecisione nella costruzione dal basso del Cagliari, Iliev appoggia male per un difensore, intercetta Corona che non è rapido a calciare in porta e permette ad Iliev di rimediare in tuffo. Calcio d’angolo per gli azzurri

17′: Serie di corner consecutivi dell’Empoli che cerca il pareggio immediato

18′: Ancora una costruzione dal basso errata dei cagliaritani ma non ne approfittano gli attaccanti azzurri

Dopo il gol le squadre sembrano essere uscite dal torpore dei primi minuti, il ritmo si è alzato così come occasioni da rete.

22′: Sodero dribbla due avversari al vertice dell’area di rigore e calcia in porta. Tiro deviato in calcio d’angolo

23′: Serie di scambi sulla fascia sinistra. La squadra di Birindelli non riesce ad essere incisiva nell’ultimo passaggio

25′: Pericoloso il Cagliari in area. Ancora Konate scambia con Vinciguerra e per una indecisione della retroguardia azzurra si ritrova per ben due volte la possibilità di calciare in porta. Chiuso non senza difficoltà dalla coppia Mannelli Stassin

28′: Ancora Cagliari! Cross dal fondo, Vinciguerra si coordina e di testa sfiora il palo alla destra di Stubljar

29′: Clamoroso Corona! Nabian raggiunge il fondo e mette un filtrante basso, Corona non riesce da buonissima posizione a centrare lo specchio e spara alto sopra la traversa

32′: Bacciardi calcia in porta dal limite dell’area, pallone deviato in angolo

35′: Corona si fa spazio con la forza per calciare dal limite, per l’arbitro è fallo del numero 9

37′: Bacci calcia forte in mezzo da calcio di punizione defilato, Iliev esce coi pugni e subisce fallo

42′: Vinciguerra calcia alto di sinistro dai 20 metri senza impensierire la difesa azzurra

43′: Corona ci prova dal limite ma ostacolato dagli avversari, non riesce ad imprimere potenza al suo sinistro e il pallone termina sul fondo

Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara.

46′: L’arbitro manda le squadre nello spogliatoio sul risultato di 1-0 per i padroni di casa

2° Tempo

45′: Si riparte!

47′: Boli si invola sulla fascia e viene atterrato. Calcio di punizione vicino alla bandierina e ipotetica occasione per l’Empoli

50′: Calcio d’angolo per il Cagliari. Il pallone è lungo e si spenge direttamente sul fondo

52′: Nabian scarica per Vallarelli che dalla distanza sfiora il palo alla sinistra di Iliev con una gran botta. Pallone leggermente deviato, sarà corner

54′: Carboni dribbla due avversari dal limite, si sposta il pallone sul destro e calcia in porta. Stubljar si distende e fa sua la sfera

Sul campo si abbatte una forte pioggia che assieme al vento complicano i piani di gioco delle due squadre

60′: Primo cambio per L’Empoli, entra Ansah per Nabian

62′: Vinciguerra danza sul pallone, lo sposta sul destro e dal vertice calcia in porta. La parabola finisce alta sopra la traversa

63′: Calcio di punizione dai 30 metri per l’Empoli. Bacci crossa in mezzo senza creare pericoli alla retroguardia sarda

66′: Lanciato lungo Ansah che prova a saltare in corsa Iliev. Il portiere è lesto a distendersi e non far passare il pallone

68′: Ancora Vinciguerra pericoloso, lanciato da Carboni, viene fermato in angolo al momento della conclusione

70′: Cross in mezzo su cui si avventa Stubljar che perde la presa. L’arbitro fischia il fallo dell’attaccante sardo

Le squadre appaiono stanche e senza idee. L’Empoli non riesce a creare occasioni per pareggiare

78′: Dagli sviluppi di un corner, Corona è impreciso nel concludere in porta e spedisce alto sopra la traversa

83′: Serie di scambi sulla fascia sinistra del Cagliari, il pallone deviato termina in calcio d’angolo

Il Cagliari sembra stare meglio in campo, amministra il vantaggio senza rinunciare ad attaccare con buone trame di gioco. L’Empoli appare invece stanco ed impreciso.

85′: Da calcio d’angolo, un pallone deviato da una serie di rimpalli sbatte sopra la parte alta della traversa. Sarà ancora corner per gli azzurri

L’arbitro concede 5 minuti di recupero

Birindelli pesca dalla panchina i suoi giocatori più offensivi, ancora 4 minuti di speranza per gli azzurri.

94′: L’Empoli si riversa in avanti ma non riesce ad essere pericoloso

96′: Gooooooooooooollllllllll !!!! VAL-LA-REL-LI !!!!! Disastro difensivo di Cogoni che si fa soffiare il pallone in area di rigore a poche manciate di secondi dal fischio finale. Vallarelli è rapido e, di fronte al portiere, rimane freddo nel trafiggerlo!

Triplice fischio finale