CAMPIONATO PRIMAVERA 1 19a Giornata di andata, domenica 12/01/2025 ore 13:00, Centro sportivo Petroio Vinci

EMPOLI 1 CESENA 3

MARCATORI: 15′, 86′ Coveri, 25′ Ghinelli, 90′ Monaco (E)

EMPOLI: 52 Versari, 4 Bacci, 5 Tosto(83′ Busiello), 7 El Biache, 15 Falcusan, 23 Huqi(45′ Cesari), 34 Bembnista(45′ Moray), 39 Baralla, 77 Popov(74′ Monaco), 90 Konate, 97 Olivieri(59′ Barsotti)

A disposizione: 13 Vertua, 2 Moray, 6 Asmussen, 8 Barsotti, 9 Akpa-Chukwu, 10 Cesari, 11 Monaco, 27 Matteazzi, 40 Tavanti, 41 Busiello, 91 Rugani

ALL. Alessandro Birindelli

CESENA: 12 Montalti, 4 Campedelli, 5 Valentini, 6 Ghinelli(64′ Ronchetti), 8 Castorri(76′ Zamagni D), 9 Perini(76′ Wade), 10 Coveri, 18 Domeniconi(64′ Arpino), 19 Pitti, 21 Manetti(88′ Abbondanza), 29 Gallea

A disposizione: 34 Gianfanti, 7 Tampieri, 14 Ronchetti, 17 Arpino, 22 Zamagni T, 24 Zamagni D, 27 Okolo, 31 Dolce, 32 Abbondanza, 33 Wade

ALL. Nicola Campedelli

Arbitro: Matteo Dini

Assistenti: Brunozzi, Lauri

Ammoniti: 43′ Olivieri (E), 67′ Manetti (C), 71′ El Biache (E), 95′ Cesari(E)

Espulsi:

-Pessima prestazione da parte degli azzurri, oggi è mancato veramente tutto. Dopo i 10 minuti iniziali di buon ritmo ed il gol subito si è spenta del tutto la luce. La mancanza più grave non è stata sotto il lato tecnico o fisico(quantomeno non del tutto) ma di concentrazione, voglia e lucidità. Difficile trovare qualcuno da salvare oggi se non Versari che con due super interventi fa si che il risultato rimanga alla portata, oltre a non avere alcuna colpa sui 3 gol visti i due rigori e un tiro deviato all’incrocio. Tra i peggiori sicuramente gli esterni El biache ed Olivieri ma anche i 3 difensori, con Falcusan che causa due rigori. Occasione sprecata su una diretta concorrente in casa ma sopratutto una partita che toglie certezze dopo l matche contro la Fiorentina. Empoli che rimane dunque a 22 punti in classifica e si fa scavalcare dal Cesena. Nella prossima partita affronterà l’Inter in casa sabato prossimo.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′:inizia la partita!

2′: Subito grande occasione per l’Empoli che lancia lungo con Tosto, sponda di Popov raccolta da Baralla che ne dribbla uno ed entra in area e tenta il tiro ma è ben posizionato Montalti

4′: Ripartenza pericolosa del Cesena fermata in maniera magistrale dalla copertura di Bembnista

6′: Provano a combinare con solo tocchi al volo Popov e Baralla sulla fascia destra ma il cross di quest’ultimo è troppo lungo per tutti

9′: Giocata di Popov in area che si libera dell’uomo e poi viene trattenuto, rischia grosso il difensore

11′: Doppia conclusione sugli sviluppi di un calcio d’angolo sia Baralla che Tosto non impensieriscono il portiere

14′: Rigore per il Cesena! Cross lungo dalla destra, sponda di testa per l’attaccante che serve il compagno che viene atterrato da Falcusan

15′: GOL DEL CESENA! Dal dischetto Coveri apre il piatto destro e non sbaglia

17′: Di nuovo un pericolo causato dalla catena di sinistra del Cesena, rischia con il suo intervento Olivieri e chiude in angolo

22′: Ci prova al volo da dentro l’area Bacci ma il suo tiro viene respinto dalla difesa

23′: Cesena che ha sempre tanto spazio per ripartire velocemente lanciando in profondità

25′: GOL DEL CESENA! Conclusione dal limite di Ghinelli deviata che si insacca all’incrocio

28′: Difesa azzurra in confusione, ennesima ripartenza subito ma stavolta ci pensa un super intervento coi piedi di Versari

32′: Traversa colpita da Manetti che scende sulla fascia e arriva al tiro

34′: Ancora una conclusione di Barulla da fuori, piano e centrale

40′:Clamoroso rigore non dato all’Empoli! Recupera palla Olivieri e si lancia in 3 contro 3, serve Konate che controlla male il pallone ma viene comunque pestato da dietro dal difensore, nulla secondo l’arbitro

44′: Empoli completamente in confusione

45′: Palo colpito su calcio d’angolo diretto da El Biache, il vento ha inciso molto sulla traiettoria del pallone

45′: Finisce il primo tempo senza recupero

SECONDO TEMPO

45′: Nell’Empoli fuori Bembnista e Huqi dentro Cesari e Moray

45′: Inizia il secondo tempo!

48′: Prova a partire forte l’Empoli ma la lucidità e la precisione non devono rimanere le stesse del primo tempo

50′: Super Versari ancora una volta! Era arrivato a chiudere il triangolo davanti a lui Coveri ma l’uscita bassa del portiere azzurro è fondamentale

54′: Buona combinazione al limite che libera Popov alla conclusione che finisce alta di poco

55′: Recupera clamorosamente palla Konate sulla pressione al portiere portata da Popov ma poi vanifica tutto calciando di sinistro

59′: Nell’Empoli fuori Olivieri dentro Barsotti

64′: Nel Cesena fuori Ghinelli dentro Ronchetti, fuori anche Domeniconi dentro Arpino

67′: prova a suonare la carica Cesari che riparte in contropiede ma viene fermato fallosamente da Manetti

69′: Rischia ancora l’Empoli con Perini che ruba palla di testa in mezzo a due e serve un gran recupero di Falcusan per fermarlo

72′: Spreca Cesari una buona ripartenza guidata da Barsotti

74′: Nell’Empoli fuori Popov dentro Monaco

79′: Poco concreto davanti l’Empoli che adesso sembra completamente spento

80′: Occasione su angolo per Valentini che in mezza rovesciata da pochi passi non trova la porta

83′: Nell’Empoli fuori Tosto dentro Busiello

85′: Rigore per il Cesena! Rigore molto dubbio perché Falcusan sembrava aver preso il pallone su Wade

86′: GOL PER IL CESENA! Ancora Coveri dl dischetto

87′: Occasione clamorosa per l’Empoli! Viene servito bene Monaco sul suo taglio in area e con lo scavetto colpisce la traversa

88′: Nel Cesena fuori Manetti dentro Abbondanza

90′: Aveva trovato la tripletta Coveri ma è fuorigioco

90′: GOOOOL DELL’EMPOLI! Tiro di Monaco da fuori e probabile autogol della difesa

92′: Si divora il gol solo davanti a Versari Ronchetti

95′: Finisce la partita !