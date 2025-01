Si è giocato la 20a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con l’anticipo dell’Olimpico tra Lazio e Como finito in pareggio. Vantaggio biancoceleste con Dia, pareggio del Como con Cutrone. Lazio che ha giocato gli ultimi trentacinque minuti della ripresa in dieci uomini per l’espulsione di Tchaouna. Grave sconfitta interna per l’Empoli che perde con il Lecce e adesso la classifica comincia a preoccupare. Tre pareggi negli altri anticipi del sabato; L’Udinese domina in lungo e in largo ma finisce senza reti la gara con l’Atalanta, ancora un pareggio per la Juve di Motta nel derby ( il 12° di questo campionato) e anche il Milan viene fermato dal Cagliari con grandi parate di Caprile che salva i sardi più volte. Il Genoa sfata il tabù Marassi e batte il Parma grazie a una rete di Frendrup mentre l’Inter soffre ma vince a Venezia con Darmian. Bel pari 2-2 tra Bologna e Roma, vantaggio giallorosso con il gol dell’ex Saelemaekers, pareggio e vantaggio della squadra con Italiano in tre minuti con Dallinga e Ferguson e al 98′ su rigore Dovbyk sigla il gol del pari. Nel posticipo il Napoli batte il Verona e mantiene il primo posto in solitaria. Chiude il turno la gara di domani sera Monza-Fiorentina.

Questi i risultati e la classifica:

LAZIO-COMO 1-1

EMPOLI-LECCE 1-3

UDINESE-ATALANTA 0-0

TORINO-JUVENTUS 1-1

MILAN-CAGLIARI 1-1

GENOA-PARMA 1-0

VENEZIA-INTER 0-1

BOLOGNA-ROMA 2-2

NAPOLI-VERONA 2-0

MONZA-FIORENTINA Lun. 13/01 ore 20:45