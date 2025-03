CAMPIONATO PRIMAVERA 1 2024/2025 30a giornata – Domenica 16/03/2025 ore 13:00, Centro Sportivo Petroio

EMPOLI 1 FIORENTINA 0

MARCATORI: 70′ Gravelo (E)

EMPOLI: (In ordine di ruolo…)1 Seghetti, 2 Moray, 33 Mannelli, 34 Bembnista, 7 El Biache, 4 Bacci(94′ Falcusan), 8 Barsotti(86′ Olivieri), 27 Matteazzi, 89 Campaniello(76′ Popov), 90 Konate(94′ Rugani), 99 Gravelo(86′ Baud Banaga)

A disposizione: 13 Vertua, 6 Asmussen, 14 Di Leva, 15 Falcusan, 18 Lauricella, 24 Baud Banaga, 39 Baralla, 77 Popov, 80 Scienza, 91 Rugani, 97 Olivieri

ALL. Andrea Filippeschi

FIORENTINA: 1 Vannucchi, 4 Baroncelli, 6 Gudelevicious(86′ Keita), 8 Harder, 11 Rubino, 25 Elia, 26 Kouadio(63′ Puzzoli), 29 Mazzeo(63′ Trapani), 31 Scuderi(72′ Balbo),, 36 Caprini, 73 Presta

A disposizione: 22 Leonardelli, 5 Sardotti, 7 Lamouliatte, 10 Ievoli, 16 Keita, 17 Romani, 18 Puzzoli, 19 Trapani, 21 Deli, 27 Balbo Vieira, 28 Bertolini

ALL. Daniele Galloppa

Arbitro: Domenico Leone

Assistenti: Lipari, Marchese

Ammoniti: 40′ Mannelli (E), 70′ Scuderi (F), 97′ Seghetti (E)

Espulsi: 93′ Matteazzi (E)

-Ritorna la vittoria e ritorna il sorriso in casa Empoli dopo un periodo di magra che durava da inizio dicembre. Tornare ai 3 punti proprio in un derby non può che essere un ulteriore motivo per gioire e per ridare un po’ di morale alla squadra dopo una serie di risultati che non sempre hanno rispecchiato quanto visto in campo. La maggiore soddisfazione dovrebbe venire dal fatto che si è visto un Empoli alla pari di una squadra come la Fiorentina che è in piena zona playoff. La prima metà di gioco è stata piuttosto piatta e senza particolari occasioni, mentre il buon inizio di secondo tempo degli azzurri ha dato una scossa alla partita che è diventata più agonistica. Modulo inedito con 3 attaccanti quello proposto oggi da Filippeschi ma che sembra aver funzionato perchè ha permesso agli azzurri di non essere mai schiacciati troppo e di creare costante apprensione tra le fila dei viola. Gol vittoria che arriva su un bello schema da calcio piazzato con Bacci che scavetta per la conclusione al volo di Gravelo, rimane poi da capire se dopo il tocco sulla traversa la palla sia entrata o se la ribattuta in rete di Campaniello sia stata decisiva. Tra i migliori in campo sicuramente El Biache, Konate e Moray, con anche una partita di grande sacrificio da parte di Campaniello. Da segnalare anche il buon secondo tempo di Barsotti e la personalità con cui è subentrato Popov. Empoli che si porta a quota 29 punti agganciando momentaneamente il Bologna in attesa di vedere cosa farà contro il Sassuolo. Il prossimo match per gli azzurri sarà dopo la sosta in trasferta contro il Torino.

LIVE

PRIMO TEMPO

1′: Inizia la partita !

3′: Inizia bene la Fiorentina che tenta di scambiare veloce il pallone sulla trequarti avversaria

6′: A centimetri dal vantaggio la Firoentina con un colpo di testa ravvicinato di Presta su cross di Mazzeo

8′: Ancora un cross pericoloso degli ospiti dalla destra con El Biache che chiude bene sul secondo palo

11′: Buona idea di Campaniello sul recupero palla di Konate ma il passaggio è letto bene dalla difesa avversaria, avrebbe mandato Gravelo da solo in porta

12′: Tenta la rovesciata in area El Biache ma fa muro la difesa

17′: Iniziativa di El Biache che prova a passare in mezzo a due ma finisce col commetter fallo

20′: Schema su punizione per l’Empoli con Bacci che cerca un compagno in area ma il traversone è troppo profondo

23′: Contropiede Empoli nato da una calcio d’angolo per la Fiorentina ma Konate sbaglia completamente la conclusione da fuori

26′: Slalom di Baroncelli in area ma viene fermato dal buon rientro di Bacci

29′: Fa grande fatica ora l’Empoli ad uscire in palleggio

33′: Poche occasioni create fin qui da entrambe le squadre

37′: Fase di maggiore sforzo offensivo della Fiorentina ma senza creare occasioni da goal

39′: Grande giocata di Barsotti che si libera di un avversario e poi calcia col destro da fuori, pallone a centimetri dal palo

40′: Lancio per Presta lanciato a rete e fallo di Mannelli che se la cava con solo un giallo

41′: Rubino sfiora il gol su punizione ! Ottimo intervento di Seghetti che respinge lateralmente

42′: Non sfrutta bene El Biache un pallone d’oro capitato sul suo destro dopo un tiro di Matteazzi deviato

44′: Sfonda Mazzeo sulla destra poi cerca il compagno al centro ma respinge bene la difesa azzurra

45′: Provvidenziale chiusura di Bembnista sul tiro a botta sicura di Gudelevicious

45′: finisce il primo tempo!

SECONDO TEMPO

45′: Inizia il secondo tempo!

47′: Coast to coast di El Biache che arriva al cross dal fondo e gudagan un calcio d’angolo

50′: Progressione di Barsotti e scarico poi per Bacci che calcia col sinistro di prima ma non trova lo specchio della porta

54′: Ottimo inizio di secondo tempo dell’Empoli che adesso si fa vedere con insistenza in attacco

58′: Siamo quasi all’ora di gioco e finora nessuna delle due squadre sembra poter avere la meglio sull’altra

59′: Affossato Campaniello in contropiede da Elia ma niente ammonizione per il difensore

61′: Ripartenza gestita male dall’Empoli che rallenta troppo la manovra e dà il tempo ai viola di rientrare in posizione

63′: Nella Fiorentina fuori Kouadio e Mazzeo dentro Trapani e Puzzoli

67′: Pasticcio della Fiorentina con Baroncelli in protezione palla atterrato dal suo portiere ma Gravelo non riesce ad avventarsi sul pallone vagante

70′: Scappa El Biache alle spalle di Scuderi che è cpstretto a fare fallo e viene ammonito

70′: GOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLIIIII! Schema su punizione con Bacci che serve Gravelo che calcia al volo in girata, palla che sbatte sulla traversa e poi sulla linea, forse l’ultimo tocco è di Campaniello.

76′: Nell’ Empoli esce Campaniello dentro Popov

79′: Doppia occasione in area per Harder murato due volte dalla difesa

80′: Buona ripartenza dell’Empoli ma sfortunata nel rimpallo sul cross di El Biache

83′: Buona chiusura di Mannelli sull’iniziativa personale di Elia, il difensore azzurro porta poi su il pallone e gudagan un buon fallo

85′: Super parata di Seghetti sulla conclusione di Rubino che si era trovato il pallone tra i piedi dopo una brutta respinta della difesa

86′: nella fiorentina fuori Gudelevicious e dentro Keiat. Nell’Empoli fuori Barsotti e Gravelo dentro Olivieri e Baud Banaga

88′: Ancora un brivido per la difesa azzurra con un colpo di testa da posizione molto ravvicinata ben bloccato da Seghetti

90′: Tutta la Fiorentina nella metà campo azzurra alla ricerca del gol del pareggio. Bacci rimane a terra per crampi.

90′: Concessi 5 di recupero

91′: utilissimo in questa fase il lavoro di sponda e protezione palla di Popov

92′: erroraccio di Bacci che stava per lanciare a rete Caprini ma esce bene il portiere

93′: Espulso Matteazzi ! Brutto fallo a centrocampo ai danni di Keita, forse eccessivo il rosso

94′: Nell’Empoli fuori Bacci e Konate dentro Rugani e Falcusan

97′: Empoli tutto schiacciato dietro a difesa del risultato

98′: Calcio d’angolo per la Firoentina allo scadere

99′: Finisce la partita !