Primavera 1 TIMVISON Trofeo Giacinto Facchetti

2a Giornata

Domenica 2 settembre 2023 – ore 11.00



.20

Da Vinci – Centro Sportivo di Petroio – Fabrizio Fioravanti

.

EMPOLI 3 ROMA 5

.54′

4′ e 7′ Nabian (E) – 11′ Pagano (R) – 21′ Gaj (E) – 34′ Keramitsis (R) – 43′ Misitano (R) – 52′ Pisilli (R) – 58′ Pagano (R)

.

EMPOLI: 1 Seghetti 2 Gay (65′ El Biache) 28 Indragoli (cap) 16 Stassin (95′ Dragoner) 21 De Ferdinando (60′ Barsi) 55 Mannelli 80 Vallarelli 37 Kaczmarski 11 Barsotti 10 Sodero (60′ Ansah) 87 Nabian (60′ Corona)

A disposizione: 13 Vertua 7 Barsi 8 Stoyanov 9 Corona 11 Bocci 17 Ansah 24 Bacciardi 29 Tosto 71 Pauliuc 96 El Biache 98 Dragoner



Allenatore: Alessandro BIRINDELLI

.

ROMA: 12 Marin 5 Golic (27′ Ienco) 6 Chesti 7 Cherubini (C) 8 Pisilli 9 Misitano 10 Pagano 13 Keramitsis (80′ Graziani) 16 Mannini (27′ E Costa – 80′ Plaia) 19 D’Alessio 27 Louakima (27′ Vetkal)

A disposizione: 32 Kehayov 2 Plaia 3 Ienco 11 E Costa 21 Vetkal 23 Bolzan 24 Alessio 26 Ivkovic 28 Guerrero 29 Mlakar 30 Graziani

Allenatore: Federico GUIDI

.

Arbitro: Sig. Andrea CALZAVARA (Varese)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Marco SICURELLO (Seregno) – 2° Ass. Sig. Simone ASHAMPRENER RAINIERI (Milano)

.

AMMONITI: 38′ Ienco – 45′ E Costa – 75′ Keramitsis (R) – 88′ Indragoli(E)

ESPULSI: 81′ Ienco (R) doppia ammonizione

..

Un partita divertente, con molti gol, giocata sotto un caldo asfissiante in un orario impossibile (ma la Lega calcio ha mai sentito parlare di cambiamento climatico?). In tribuna il neo CT della Nazionale Under 19 Bernardo Corradi. Ottimo avvio dell’Empoli che va in doppia cifra con una doppietta di Nabian, accorcia la Roma ma subito gli azzurri trovano il terzo gol. Pareggia la Roma sul finire del primo tempo e dilaga nella ripresa ribaltando il risultato e realizzando la cinquina. Un Empoli decisamente migliore di quello visto al debutto , che riesce a sviluppare anche interessanti trame offensive ma che paga care alcune disattenzioni difensive che consentono alla Roma il sorpasso. Una squadra sicuramente da registrare in difesa ma che oggi ha offerto alcuni spunti interessanti su cui sarà possibile per mister Birindelli.

.

1° Tempo

4′: percussione sulla destra di Gaj, traversone in area per Nabian, spalle alla porta, controllo palla e tiro che si infila nell’angolino alla sinistra di Marin

7′: GOOOLLLLLLLLLL

contropiede micidiale azzurro,lancio dalla difesa per il portoghese che vola verso la porta romanista, controlla, si beve due difensori giallorossi ed infila in rete

10′: GOOOLLLLLLLLLL

Nbain spinto in area della Roma.l’arbitro fa proseguire

11′: GOL DELLA ROMA

Punizione del limite, tira Pagano, palla che batte sulla difesa azzurra e spiazza Seghetti

21′: GOOOLLLLLLLLLL

Angolo di Sodero, Gaj di testa anticipa tutti e schiaccia in rete

34′ La Roma accorcia le distanze con Keramitis che raccoglie di testa un angolo battuto dalla testra. Bello stacco che non lascia scampo a Seghetti.

37′ : Ammonito Ienco della Roma per un fallo a centrocampo

39′ – Gran tiro di E Costa che sibila la nostra traversa

43′: GOL DELLA ROMA

Discesa sulla destra di D’Alessio che mette al centro dove Misitano appoggia in rete: difesa azzurra che si è fatta trovare impreparata

Concessi 4′ di recupero

2° TEMPO

Iniziato il secondo tempo. Nessun cambio nelle due formazioni

7′: GOL DELLA ROMA

Angolo, palla sul secondo palo dove Pisilli, lasciato solo,controlla ed infila in rete con un forte diagonale

13′: GOL DELLA ROMA

Pagano entra in area azzurra, supera difensori, e con un gran rasoterra realizza la cinquina

34′: occasionissima per l’Empoli sui piedi di Ansha ma il suo rasoterra esce sul fondo

36′: Roma in dieci per doppia ammonizione a Ienco

Concessi 4′ di recupero