E’ stata senza dubbio una settimana intensa quella che, dalla gara di Monza, ci porta a quella di domani contro la Juventus. Una settimana che ha intrecciato diverse cose di campo alla fase finale del mercato, il tutto in un clima non certo idilliaco e con quella giustificata preoccupazione che i recenti eventi hanno creato. Una settimana iniziata proprio da quel dopo partita monzese, carico di tensione emotiva per una sconfitta figlia di una prestazione non buona, con uno Zanetti quanto mai teso e preoccupato nel dopo gara. Se poi dal mercato ci si aspettava quel mezzo sorriso, il ritorno di Mattia Destro ha aggiunto punti interrogativi ad altri punti interrogativi. La settimana ha però poi tolto una di quelle incognite che ci portavamo dietro, ovvero il cambio di modulo, con quel ritorno al centrocampo a tre. Prima l’amichevole giocata mercoledì contro la Primavera, poi le parole di mister Zanetti in conferenza stampa, hanno confermato e certificato (con ampie spiegazioni e delucidazioni sulle motivazioni) il nuovo indirizzo tattico. E qui vanno poi a togliersi altri nodi, come quelli relativi all’innesto di due mezzali negli ultimi giorni di mercato.

Una settimana carica, perché poi gli zero punti (al di la di ogni giusto e giustificato discorso) creano sempre quel senso di insofferenza. Se ci metti che alla vigilia c’era quella velata convinzione di far meglio tra il Verona ed il Monza, se ci metti che in sequenza arrivano tre candidate al titolo, se ci metti qualche perplessità del mercato…ecco che i pensieri non si fanno certo distesi. Però dobbiamo seguire quanto oggi tracciato da Paolo Zanetti, che ammette il fatto di essere indietro di qualche settimana, ma che ci racconta di come la squadra si stia amalgamando e compattando, anche dentro ad uno spogliatoio che per certi versi deve ritrovare quell’equilibrio perduto. Vuoi anche per l’uscita di un paio di leader carismatici. C’è piena consapevolezza del fatto che, nonostante solo alla terza giornata, il sentimento esterno non sia ad oggi dei migliori. Ma Zanetti, che Empoli la conosce bene, sa quanto sia determinante dalle nostre parti quella compattezza comune. Quel sentirsi un’unica entità dipinta d’azzurro che, soltanto assieme, può avere la forza di rialzarsi in piedi con ancora più veemenza anche dopo le peggiori cadute. E quando si parla di tutto, si parla anche direttamente ai giocatori, a coloro che più di tutti hanno in mano (o nei piedi) il destino della squadra. Perché anche loro, per poter far bene, hanno necessità e dovere di sentirsi l’azzurro tatuato addosso. Pensare ad Empoli, all’Empoli, con un’altra filosofia, può solo significare qualcosa di non positivo.

Il viaggio riprende domani, contro la Juventus. Ciò che ormai è dietro va lasciato dietro, ed anche se ciò che è all’orizzonte ,in questo momento, può essere rappresentanza di grande difficoltà, non si può certo pensare che vada bene tutto comunque, che non ci sia niente da perdere. Chiaro è, e va detto subito, che non ci possono essere obblighi di risultato. Il primo step di crescita, anche per dar forza e valore alla grande conferenza stampa tenuta oggi dal tecnico azzurro, sta nell’atteggiamento ed in una prestazione che non possa lasciare spazio nemmeno a mezza recriminazione. Vedremo all’opera il “nuovo” modulo e capiremo quali saranno gli interpreti che maggiormente potranno andare a rappresentarlo. Ci sarà da capire la gestione degli ultimi arrivi, anche se (per fare un esempio) Maleh ha subito giocato un tempo nell’amichevole di metà settimana. Capiremo anche quella che sarà la disposizione del pacchetto offensivo, dove agiranno tre giocatori che possono essere messi a tre in linea, col trequartista e due punte, o con il doppio trequarti in quello che diverrebbe il cosiddetto albero di Natale. Tutte cose che vedremo, tutte cose alle quali un po’ di tempo lo dobbiamo concedere, con la pausa delle nazionali che cade a fagiolo. Però, adesso, è arrivato il tempo degli attributi, quelli che senza maschere costruite ha messo ben in evidenza quest’oggi Paolo Zanetti (chi non avesse ascoltato la conferenza stampa lo faccia, perda mezz’ora), parlando in maniera diretta a tutti, soprattutto a chi non era presente in quella sala stampa. Un mister che si sta mettendo in gioco, che ha lanciato una promessa, che ha dichiarato il suo amore e che farà tutto quanto umanamente in suo possesso per regalare la storia!