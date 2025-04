Per la prima volta nella sua storia il Cagliari conquista la Coppa Italia Primavera battendo in Finale il Milan con un secco 3 – 0. Si è giocato all’Arena di Milano in una gara secca nella quale i sardi hanno dominato i rossoneri per tutti i 90 minuti.

I rossublu si insericsono nell’Albo d’oro della Coppa che vede in testa il Torino con 8 titoli. L’Empoli ha conquistato la Coppa una sola volta nella stagione 1991 – 92.

Questo il Tabellino della partita di oggi.

Milan: Longoni; Bakoune (63′ Perrucci), Paloschi, Dutu, Magni (80′ Asanji); Comotto (54′ Nissen), Eletu, Hodzic (54′ Sala); Liberali, Sia (63′ Scotti), Bonomi. A disp: Colzani, Mancioppi, Parmiggani, Ossola, Perera, Colombo. All. Guidi.

Cagliari: Iliev; Cogoni, Pintus, Franke; Arba (58′ Langella), Marcolini (82′ Sulev), Liteta, Balde (68′ Malfitano), Grandu; Vinciguerra (58′ Trepy), Bolzan (58′ Achour). A disp: Ausenklis, Collu, Simonetta, Ardau, Costa, Marini. All. Pisacane.

Arbitro: sig. Frasynyak sez. Gallarate.

Marcatori: 21′ Vinciguerra – 37′ Bolzan – 69′ Trepy