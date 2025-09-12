– Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio della stagione 2025-2026 del campionato Primavera 2. L’esordio, come già detto, sarà alle 15:00 in casa(a Petroio) contro il Monopoli. Ecco le parole di mister Filippeschi riguardanti la preseason e l’avvicinamento della squadra ad un campionato che si preannuncia importante.

“Finalmente si riparte – afferma l’allenatore della Primavera azzurra –, l’attesa è stata lunga ma in questo periodo di pre-season abbiamo avuto la possibilità di lavorare e di confrontarci con squadre dilettantistiche, affrontando giocatori esperti: questo ci ha permesso di avvicinarci al mondo della prima squadra, ed è positivo visto che la Primavera è l’ultimo step. Siamo consapevoli di avere un gruppo con un livello importante ma sappiamo anche che questo da solo non sarà sufficiente. In queste settimane abbiamo lavorato bene, spesso i ragazzi si sono allenati con la prima squadra, questo li aiuta nel loro percorso di crescita. Ora dobbiamo pensare che da domani iniziano le gare vere, che sono altra cosa rispetto a quelle fatte finora. Dovremo essere bravi avere da subito la giusta mentalità […] Dobbiamo concentrarci su noi stessi: come dicevo, le qualità da sole non saranno sufficienti per essere protagonisti. Nel corso del campionato, a partire da domani, affronteremo squadre che ci vorranno mettere in difficoltà: è normale, fa parte dello sport e del calcio. Parliamo di ragazzi giovani, penso che capiranno a pieno le insidie che ci attendono quando saranno dentro al gioco. Non siamo attesi da gare semplici, a cominciare da domani con il Monopoli, quando dovremo essere pronti ad affrontare e superare le difficoltà che l’avversario ci metterà davanti. Da parte nostra c’è voglia di cominciare questo percorso e dare forza al lavoro fatto – chiude mister Filippeschi – sono sicuro che i ragazzi ce la metteranno tutta. Dovremo essere dentro la gara con umiltà e pronti a confrontarci”.

FONTE: UFFICIO STAMPA EMPOLI FC