Sembrava ormai tutto fatto per la firma di Guido Pagliuca allo Spezia e invece, secondo le indiscrezioni riportate da città della Spezia, sarebbe da registrare un netto dietrofront con la conferma in panchina a sorpresa di Luca D’Angelo. Quest’oggi c’è stata la ripresa degli allenamenti della squadra e la seduta è stata diretta proprio da D’Angelo che a questo punto non è da escludere che possa guidare la squadra anche nella prossima partita a Avellino.

Vedremo nei prossimi giorni se questa sarà la decisione finale ma da quanto trapela la pista Pagliuca è definitivamente sfumata.