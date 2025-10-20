Campionato Primavera 2
Risultati 5a giornata
EMPOLI – Perugia 2 – 2
Gol: 3′ Berta (P) – 40′ Monaco (E) – 58′ Sheji (P) – 81’ Monaco (E)
|Ascoli
|–
|Benevento
|0
|1
|19’ Soprano
|Avellino
|–
|Spezia
|4
|2
|Conte 11′ (S) – Lontani 31′ (S) – D’Auria 50′ (A) – 68’ D’Onofrio (A) – 90’+4 Di Costanzo (A) – 90’+5 De Michele (A)
|Bari
|–
|Pisa
|1
|1
|13′ Spadavecchia (B) – 79′ Mbambi (P)
|Crotone
|–
|Ternana
|0
|1
|27’ Bruti
|Monopoli
|–
|Catanzaro
|1
|0
|740 Dudic
|Palermo
|–
|Cosenza
|2
|0
|11’ Di Mitri – 90’ Grippa
|Salernitana
|–
|Pescara
|3
|1
|20′ Lombardi (S) – 30’ Cardilli (P) – 42′ Lombardi (S) – 75′ Cosentino (S)
Classifica dopo la 5a giornata
|club
|Giocate
|Punti TOTALI
|v
|n
|p
|gf
|gs
|Pisa
|5
|11
|3
|2
|0
|11
|5
|Pescara
|5
|10
|3
|1
|1
|8
|5
|Empoli
|5
|10
|3
|1
|1
|14
|7
|Benevento
|5
|9
|3
|0
|2
|10
|7
|Bari
|5
|8
|2
|2
|1
|7
|2
|Ascoli
|5
|7
|2
|1
|2
|9
|6
|Monopoli
|5
|7
|2
|1
|2
|4
|6
|Spezia
|4
|6
|2
|0
|2
|7
|7
|Avellino
|4
|6
|1
|3
|0
|7
|6
|Perugia
|5
|6
|1
|3
|1
|5
|4
|Salernitana
|5
|6
|2
|0
|3
|8
|13
|Crotone
|5
|5
|1
|2
|2
|6
|8
|Ternana
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|12
|Catanzaro
|5
|4
|1
|1
|3
|4
|5
|Palermo
|5
|4
|1
|1
|3
|3
|8
|Cosenza
|5
|3
|1
|0
|4
|2
|11
UNDER 17 Serie A e B
Girone C – 7a Giornata
EMPOLI – Catanzaro 3 – 2
Gol: 38’ Landi (E) – 49’ Murolo (E) – 55’ rig. Isidori (E) – 57’ e 68’ D’Ippolito (C)
UNDER 16 Serie A e B
Girone C – 6a Giornata
Palermo – EMPOLI 1 – 3
Gol: 53’ Amato (P) – 64’ e 72’ Savelli (E) – 77’ Capitoni (E)
–
UNDER 15 Serie A e B
Girone C – 6a Giornata
Palermo – EMPOLI 3 – 2
Gol: 49’ aut. Ogdani (E) – 52’ Carmicino (P) – 55’ e 83’ Di Simone (P) – 77’ El Attiq (E)