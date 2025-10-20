Campionato Primavera 2

Risultati 5a giornata

 

EMPOLI  – Perugia       2 – 2

Gol:  3′ Berta (P) – 40′ Monaco (E) – 58′ Sheji (P) – 81’ Monaco (E)

 

Ascoli Benevento 0 1
19’ Soprano
Avellino Spezia 4 2
Conte 11′ (S) –  Lontani 31′ (S) –  D’Auria 50′ (A) –  68’ D’Onofrio (A) – 90’+4 Di Costanzo (A) – 90’+5 De Michele (A)
Bari Pisa 1 1
13′ Spadavecchia (B) – 79′ Mbambi (P)
Crotone Ternana 0 1
27’ Bruti
Monopoli Catanzaro 1 0
740 Dudic
Palermo Cosenza 2 0
11’ Di Mitri – 90’ Grippa
Salernitana Pescara 3 1
20′ Lombardi (S) – 30’ Cardilli (P) – 42′ Lombardi (S) – 75′ Cosentino (S)

 

Classifica dopo la 5a giornata

club Giocate Punti TOTALI v n p gf gs
Pisa 5 11 3 2 0 11 5
Pescara 5 10 3 1 1 8 5
Empoli 5 10 3 1 1 14 7
Benevento 5 9 3 0 2 10 7
Bari 5 8 2 2 1 7 2
Ascoli 5 7 2 1 2 9 6
Monopoli 5 7 2 1 2 4 6
Spezia 4 6 2 0 2 7 7
Avellino 4 6 1 3 0 7 6
Perugia 5 6 1 3 1 5 4
Salernitana 5 6 2 0 3 8 13
Crotone 5 5 1 2 2 6 8
Ternana 5 5 1 2 2 7 12
Catanzaro 5 4 1 1 3 4 5
Palermo 5 4 1 1 3 3 8
Cosenza 5 3 1 0 4 2 11

 

UNDER 17 Serie A e B

Girone C – 7a Giornata

EMPOLI – Catanzaro        3 – 2

Gol: 38’ Landi (E) – 49’ Murolo (E) – 55’ rig. Isidori (E) – 57’ e 68’ D’Ippolito (C)

 

UNDER 16 Serie A e B

Girone C – 6a Giornata

Palermo – EMPOLI           1 – 3

Gol: 53’ Amato (P) – 64’ e 72’ Savelli (E) – 77’ Capitoni (E)

UNDER 15 Serie A e B

Girone C – 6a Giornata

Palermo – EMPOLI           3 – 2

Gol:  49’ aut. Ogdani (E) – 52’ Carmicino (P) – 55’ e 83’ Di Simone (P) – 77’ El Attiq (E)

Fabrizio Fioravanti

