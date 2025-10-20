Sono in vendita i biglietti del settore ospiti dello Stadio Alberto Braglia di Modena per Modena-Empoli, nono turno di Serie BKT 2025/26 in programma venerdì 24 ottobre alle ore 20.30.

I biglietti del settore ospiti sono disponibili al costo di 20.00 Euro (più diritti di prevendita) sul sito https://modenacalcio.vivaticket.it/ (con modalità print@home) e presso i punti vendita Vivaticket (l’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando su questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv); per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2).

Per gli Under 6 (fino al compimento dei 6 anni) ingresso gratuito, senza biglietto, con documento ed accompagnati da un adulto.

La vendita per il settore ospiti terminerà inderogabilmente domani, giovedì 23 ottobre, alle ore 19.00. I biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Modena se sprovvisti di tagliando.

Per i tifosi azzurri che raggiungeranno lo Stadio Braglia, l’uscita obbligatoria è quella di Modena Nord, seguendo poi le indicazioni per il settore ospiti

Modena Football Club informa che l’acquisto del titolo di accesso comporta l’accettazione delle norme del regolamento d’uso dello Stadio Braglia, consultabile al seguente link (https://modenacalcio.com/regolamento-duso/). Si precisa che ogni tifoso potrà acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti. Il tagliando acquistato via web, dotato di codice a barre, può essere presentato sullo smartphone o stampato in formato A4: si invita a conservare la stampa in buone condizioni per evitare di rallentare i processi d’ingresso. Si raccomanda di acquistare i biglietti soltanto attraverso canali di vendita autorizzati del circuito VIVATICKET. Il Modena F.C. non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati su siti web non autorizzati. Si invitano i tifosi ad arrivare allo stadio muniti di titolo di accesso, documento d’identità e con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie da normativa vigente.

Empoli Fc