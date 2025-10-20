Riprenderà già oggi il lavoro degli azzurri, in vista dell’impegno di venerdì sera, quando l’Empoli sarà ospite del Modena, capolista provvisoria di questa Serie B. La squadra entra così in un periodo piuttosto intenso dal punto di vista degli impegni: la prossima settimana è infatti in programma anche un turno infrasettimanale, e ciò porterà il gruppo a un lavoro continuativo nelle due settimane a venire. Un aspetto positivo, questo, anche per Alessio Dionisi, arrivato a guidare l’Empoli soltanto giovedì scorso. Il tecnico avrà dunque modo di prendere sempre più confidenza con la squadra e di iniziare a plasmarla secondo la propria visione. Come prevedibile — e come si è visto nella gara di ieri — dal punto di vista tattico non ci sono stati stravolgimenti rispetto a quanto si era visto con Guido Pagliuca. Tuttavia, alcune differenze si sono già percepite: innanzitutto una maggiore tranquillità nella gestione del gioco, nonostante l’avversario fosse uno dei più ostici di questo campionato, ma soprattutto una rinnovata compattezza tra i reparti, un aspetto su cui avevamo tutti posto grande attenzione nelle scorse settimane. A voler essere pignoli, come lo stesso allenatore ha ammesso con grande onestà nel dopogara, nel secondo tempo la squadra si è un po’ allungata. Un calo dovuto sia alla stanchezza accumulata col passare dei minuti, sia alla qualità del Venezia, un avversario di spessore che ha saputo alzare il livello. Era quindi prevedibile che potessero emergere momenti di difficoltà. Nel complesso, però, l’Empoli visto ieri al Castellani è piaciuto: una prova convincente e incoraggiante sotto tutti i punti di vista. La storia del calcio insegna che il cambio di allenatore porta spesso una scossa immediata, ma adesso la sfida sarà quella di dare continuità a questa intensità e a quella serenità che la squadra ha mostrato in campo. L’obiettivo sarà migliorare ulteriormente, perché i valori di questo gruppo sono alti e non ancora espressi del tutto. Anche il pareggio, l’1-1 finale, rappresenta un segnale positivo. Non era affatto scontato uscire indenni da una gara così, contro un Venezia che nelle ultime settimane aveva dato prova di grande solidità — basti pensare alla prestazione di Palermo. Importante, poi, è stata la reazione: dopo un ottimo avvio di marca azzurra, i lagunari erano passati avanti con un gol furbo, che avrebbe potuto destabilizzare l’Empoli. Invece la squadra ha reagito con carattere, trovando con determinazione il pareggio firmato da Shpendi. Alla fine il pari appare il risultato più giusto, lo specchio fedele dell’andamento del match. Entrambe le squadre avrebbero potuto vincerla senza che sarebbe stato un furto: forse il Venezia ha mostrato un pizzico in più a livello di organizzazione, ma non va dimenticato che tipo di squadra sia e il percorso che ha fatto. L’Empoli, invece, era alla sua “gara zero”: una partita che segna una linea di demarcazione con il recente passato e l’inizio concreto del nuovo corso con Dionisi, che in realtà nuovo non è, visto che per lui si tratta della seconda esperienza in azzurro.

Quello arrivato ieri rappresenta davvero un primo mattoncino importante per costruire qualcosa di concreto, qualcosa che sappiamo essere pienamente nelle corde di questa squadra. Non si parla necessariamente di promozione, ma dell’obiettivo di dare vita a un campionato di livello, in cui l’Empoli possa esprimere un gioco riconoscibile e convincente, elemento che, fino a questo momento, era rimasto un po’ nascosto. La squadra ha risposto in modo molto positivo alle scelte della società e, soprattutto, ai primi input trasmessi da Alessio Dionisi. L’aspetto più significativo emerso dalla gara di ieri resta però l’atteggiamento: è da lì che si dovrà ripartire per costruire, passo dopo passo, un nuovo equilibrio tecnico e mentale. Al momento non ci si aspettano stravolgimenti immediati, ma nel corso delle prossime settimane il volto dell’Empoli potrebbe gradualmente cambiare, seguendo sempre più la mano del nuovo allenatore. Dionisi, conoscendo meglio i singoli e il gruppo nel suo complesso, potrà intervenire con maggiore precisione. E probabilmente sarà la prossima sosta di campionato — anche se mancano ancora diverse partite — il momento in cui la sua impronta potrà emergere in maniera più netta. Dal Castellani, comunque, si esce con sensazioni positive. Si è vista una squadra viva, propositiva, priva di paura, desiderosa di lottare e di imporre la propria qualità. L’approccio alla gara è stato brillante e ha colpito l’intensità con cui i giocatori hanno affrontato i duelli individuali, mostrando carattere e determinazione. Tra le note più liete della serata, oltre a quanto già detto, c’è anche il ritorno in campo di due ragazzi che finora non avevano ancora trovato minutaggio: Duccio Degli Innocenti, reduce da un lungo infortunio, e Nicolas Haas, che appena entrato si è ripreso la fascia da capitano, com’è giusto che sia. La loro presenza restituisce al gruppo compattezza e profondità, due elementi fondamentali per affrontare le prossime sfide. Un altro segnale positivo è rappresentato dal fatto che Dionisi ha quasi l’intera rosa a disposizione: l’unico assente resta Marco Nasti, alle prese con un problema muscolare che lo tiene ancora ai box, ma che potrebbe rientrare nei prossimi giorni. Avere un organico ampio e di qualità consentirà al tecnico di variare soluzioni, adattandosi alle caratteristiche dei giocatori e agli avversari di turno. In definitiva, la “prima” di Alessio Dionisi può essere definita senza esitazioni una buona prima. La serata contro il Venezia lascia in eredità ottimismo, entusiasmo e la sensazione che da qui possa davvero partire un nuovo percorso.

Guardando alle prove dei singoli, è giusto sottolineare come tutta la squadra, nel complesso, abbia risposto positivamente. Ognuno ha saputo interpretare il proprio ruolo con attenzione e spirito di gruppo, offrendo una prestazione convincente e compatta. A partire da Fulignati, autore di un’altra prova di spessore: il portiere di Montelupo si è confermato una garanzia tra i pali, con interventi decisivi che hanno contribuito a mantenere il risultato in equilibrio. Se il Venezia non è riuscito a portare via l’intera posta, parte del merito va certamente a lui. Ottima la gara anche di Ilie, forse il migliore in campo. Il centrocampista romeno ha alternato con intelligenza i movimenti da mezzala e da trequartista, mostrando finalmente quella qualità tecnica che in estate aveva fatto intravedere, ma che poi si era un po’ persa per mancanza di continuità e minutaggio. Ieri, invece, Ilie ha brillato sia per tecnica che per carattere: è da una sua aggressione a centrocampo, con un recupero palla deciso, che nasce l’azione del pareggio. Davanti, buone risposte da tutti. Shpendi si conferma un attaccante di grande valore per la categoria: instancabile, sempre in movimento, una vera spina nel fianco per la difesa avversaria. Bene anche Pellegri, entrato con il piglio giusto, e Saporiti, che nei minuti finali ha portato energia e sostanza. In difesa, Lovato — pur con qualche responsabilità sul gol del Venezia — ha dato sicurezza e ordine al reparto. Non ancora degno del titolo di “ministro della difesa”, ma sicuramente un punto di riferimento affidabile, capace di compiere le scelte giuste nei momenti chiave. Buona la prova anche di Obaretin, apparso più solido e concentrato rispetto alle ultime uscite, dove aveva mostrato qualche incertezza. Meno brillante, invece, Guarino: il giovane difensore ha faticato soprattutto nei duelli aerei (ma non solo), dove è spesso risultato soccombente. Positive le note arrivate dalla panchina: Haas e Degli Innocenti hanno fatto il loro ritorno in campo dopo un lungo stop. Lo svizzero ha offerto una prestazione ordinata, mentre per l’ex Spezia si è trattato di minuti utili soprattutto per ritrovare ritmo e condizione. In ogni caso, la loro disponibilità rappresenta un valore aggiunto per le prossime settimane. Dionisi indubbiamente bene perché nei pochi giorni che ha avuto a disposizione per preparare questa difficile partita ha fatto le scelte giuste, avendo l’umiltà di non andare a stravolgere quello che in tavola era già stato apparecchiato; ha spostato qualcosina ma soprattutto ha dato fiducia, serenità e tranquillità al gruppo. La gara è stata preparata bene, lo si è visto in quell’approccio che ormai abbiamo già ampiamente descritto, ma anche la gestione dei cambi è stata intelligente ed ha portato sicuramente linfa in un finale che poteva essere complicato. Per quanto riguarda l’accoglienza del pubblico, il tecnico è stato salutato in maniera neutra: nessuna contestazione, ma nemmeno cori particolari al suo ingresso in campo o alla lettura del suo nome. È un segnale di attesa e, forse, di prudenza, ma ciò che conta è che tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Dionisi è tornato a guidare l’Empoli e lo farà dando il suo 101%.

LA CRONACA – Il primo Empoli targato Dionisi, come già detto, si presenta nel segno della continuità. La squadra scende in campo con un 3-5-1-1 che, in fase di possesso, si trasforma in un 3-4-2-1 fluido e dinamico. L’approccio è dei migliori: l’Empoli parte forte, aggressivo, convinto. Nei primi minuti crea almeno due occasioni nitide con Shpendi, bravo a sfruttare le rapide ripartenze orchestrate dai compagni e a impegnare più volte Stankovic. È una partenza roboante, segnata da un pressing alto e coraggioso che mette in difficoltà il Venezia, costretto inizialmente sulla difensiva. Con il passare dei minuti, però, la squadra lagunare prende le misure e alza il proprio baricentro, grazie alla qualità e all’esperienza dei suoi uomini di centrocampo. I veneti iniziano così a guadagnare metri e a rendersi pericolosi, soprattutto con Adorante, che di testa impegna Fulignati in un paio di interventi decisivi. Qualche automatismo difensivo, inevitabilmente, è ancora da registrare. Al 34’ arriva l’episodio che sblocca la gara: su una punizione battuta rapidamente e furbamente da Busio, l’Empoli si fa trovare momentaneamente distratto. Hainaut sfrutta l’occasione, crossa dal fondo e Adorante anticipa tutti battendo Fulignati per l’1-0 del Venezia. Potrebbe essere un colpo duro, ma la reazione azzurra è immediata e di carattere. Al 42’ Ilie recupera con grande determinazione un pallone su Bjarkason, parte in verticale e serve un perfetto assist per Shpendi, che brucia la difesa avversaria e batte Stankovic con freddezza. È l’1-1 che rimette le cose a posto e fotografa un Empoli vivo, compatto, determinato. Nella ripresa Dionisi conferma gli stessi undici iniziali e la partita prosegue su un canovaccio simile: equilibrio, intensità e qualche momento di sofferenza, inevitabile con il passare dei minuti. L’Empoli tende ad allungarsi, perde un po’ di compattezza, e il tecnico interviene dalla panchina con alcuni cambi mirati per ristabilire gli equilibri. La gara vede diversi cambi di fronte con il Venezia pericoloso però al 50′ con Casas che per fortuna non inquadra la porta. Al 73’ il Venezia sfiora il vantaggio con un episodio fortunatoper noi visto che Kike Pérez colpisce la traversa. Un minuto più tardi, Fulignati compie un intervento decisivo su Sagrado, negando la rete al Venezia. All’81’ Pellegri si fa notare per la prima vera occasione azzurra della ripresa: a testa bassa si crea lo spazio per il tiro e calcia con potenza, ma Stankovic respinge. Nei minuti di recupero il Venezia mantiene maggiormente il possesso palla, ma l’Empoli gestisce senza affanni, controllando la situazione con lucidità. Dopo sei minuti di extra time arriva il triplice fischio finale: un pareggio giusto, che porta un punto prezioso in classifica e, soprattutto, fiducia per il futuro del nuovo corso targato Dionisi.