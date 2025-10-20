Sta arrivando in dirittura d’arrivo la situazione che porterà Guido Pagliuca ad essere il nuovo allenatore dello Spezia. Il tecnico che fino ad una settimana fa ha guidato l’Empoli ha raggiunto l’accordo con il club ligure, ultimo in classifica, nella giornata di ieri, parallelamente è arrivato anche l’ok dell’Empoli per la totale risoluzione del contratto.

Una situazione, questa, che accontenta davvero tutti; se da una parte l’allenatore nato a Cecina nel 1976 può da subito tornare ad allenare, l’Empoli si libera di un contratto che – almeno sulla carta – si sarebbe portato fino al giugno del 2027. Vista anche la risoluzione arrivata con Roberto D’Aversa, adesso c’è solo un allenatore sotto contratto.

Le prossime ore dovrebbero portare all’ufficialità. Se non ci saranno ulteriori ribaltoni andremo a ritrovare Pagliuca, da avversario, a metà marzo del 2026.