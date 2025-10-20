Associazione Pianetaempoli.it C.F. 91035470482 - P.Iva 06096170482 Testata giornalistica, regolarmente iscritta presso il Tribunale di Firenze Num. Reg. 5889/12 - Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione numero 30025.
Partita (quasi) di Serie A: fossimo andati in vantaggio noi al primo minuto con Shpendi, sarebbe stata diversa.
meglio delle partite precedenti , squadra piu’ compatta e non piu’ allo sbando , ma il film non cambia piu’ di tanto , portiere migliore in campo e traversa avversaria .
tenere duro e sperare che i rientri in pianta stabile di Degli Innocenti ( ieri era spaesato ) ed Haas ( entrato bene ) con Ebhuei e sopratutto Pellegri ( Nasti….infortunato ancora una volta? )
portino ad avere piu’ presenza in campo.
Ilie bene da mezzala ‘ evoluta’ alla Krunic , per il resto soffriamo la fisicita’ avversaria a centrocampo .
Guarino in area non domina ma viene dominato
Di fronte avevamo l’avversario più forte della B (il Venezia è la corazzata n°1 per me).
Il pareggio è risultato prezioso quando non riesci a importi sull’avversario.
Progressi a livello di gioco: la manovra azzurra è apparsa più ariosa e ficcante con un centrocampisti ben posizionati.
Un capolavoro l’azione del pareggio: taglio di Ilie degno del miglior Valdifiori e destro chirurgico di Shpendi fra palo e portiere (conclusione ad alto coefficiente di difficoltà) degno del miglior Caputo.
Shpendi e Pellegri (poteva regalarci il 2-1 sul finale con la sua classica azione di contropiede… punta la porta da bomber di razza e calcia bene da posizione defilata) meritano una citazione particolare a mio avviso: sono 2 attaccanti veri… l’attaccante è una “zanzara” fastidiosissima che riesce a barcamenarsi tutto il fronte d’attacco. Pellegri ha tecnica, fisicità e punta dritto la porta da bomber vero.
A Dionisi il compito di trovare l’assetto migliore per valorizzarli entrambi e magari provare a farli coesistere (secondo me è possibile perchè hanno caratteristiche diverse, non si “pestano i piedi”, sanno aggredire la profondità e possono farlo in maniera complementare sui 2 fronti d’attacco… uno a dx e l’altro a sx).
Nota dolente la difesa: a parte un attentissimo e talvolta provvidenziale Fulignati, ancora un’amnesia difensiva ci è costata lo svantaggio. Temo che la difesa possa essere il nostro tallo d’achille ancora a lungo se non addirittura per l’intero campionato.
La strada del miglioramento è comunque quella giusta.
Avanti così