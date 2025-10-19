Al termine della gara pareggiata con il Venezia abbiamo intervistato il tecnico azzurro, Alessio Dionisi, ed il centrocampista, Nicolas Haas. Il servizio è a cura di Alessio Cocchi grazie alle riprese di Tommaso Chelli.

    • No, è corretto, se si calcolano i titi arrivati nello specchio della porta. Loro hanno fatto più tiri in totale, ma non nello specchio della porta.

  3. Ultime 3 partite fra noi e loro e 3 pareggi.
    Empoli sempre in gol meno che a Pescara.
    Anche senza clean sheet, purtroppo.
    Vediamo a Modena contro la capolista, che oggi ha giocato meglio del Palermo.

  4. Molto contento Dionisi, felice Haas; il gruppo c’era anche prima, ma ora sembra più consapevole, più determinato.

