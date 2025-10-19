Si è giocata l’ottava giornata di Serie B che si è aperta venerdì con lo storico derby tra Entella e Sampdoria che ha visto la grandissima impresa dei padroni di casa che hanno dominato una Samp sempre più in crisi che ha deciso di esonerare l’allenatore Donati. Altra sconfitta per il Bari che va in vantaggio a Reggio e poi subisce la rimonta dei padroni di casa. Colpaccio del Monza a Frosinone mentre il Cesena continua a vincere fuori casa, stavolta a Spezia con la società ligure che ha esonerato D’Angelo per l’ex azzurro Pagliuca. Nelle gare di oggi finisce in parità il big match tra il Palermo e il Modena con la squadra di Sottil che si conferma capolista solitaria. Pari anche al Castellani nel giorno del nuovo debutto di Dionisi a Empoli mentre il Padova fa il colpaccio a Catanzaro.

Questi i risultati e la classifica:

V.ENTELLA-SAMPDORIA 3-1

REGGIANA-BARI 3-1

PESCARA-CARRARESE 2-2

MANTOVA-SUDTIROL 1-1

FROSINONE-MONZA 0-1

JUVE STABIA-AVELLINO 2-0

SPEZIA-CESENA 1-2

PALERMO-MODENA 1-1

EMPOLI-VENEZIA 1-1

CATANZARO-PADOVA 0-1