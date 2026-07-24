Domani, alle ore 18, sempre presso l’impianto sportivo di Petroio, andrà in scena la seconda amichevole del precampionato estivo 2026 dell’Empoli. Si alza decisamente il livello dell’avversaria perché dal campionato di Promozione si passa a una squadra della nostra stessa categoria, formazione che, tra l’altro, nella passata stagione ha chiuso davanti agli azzurri in classifica. Parliamo della Virtus Entella. Un test che si era disputato anche la scorsa estate, sempre a Petroio, e che vide il successo dei liguri per 2-1. Proviamo ad immaginare quello che potrebbe essere l’undici scelto da mister Guido Pagliuca. Il ragionamento è quello che si farebbe alla vigilia di una gara ufficiale, cercando cioè di individuare quella che, al netto della rosa attuale e delle assenze, potrebbe essere la formazione migliore.

Partiamo proprio dagli indisponibili. Sicuramente non saranno della partita Salvatore Elia e Duccio Degli Innocenti. Più di qualche dubbio resta anche su Stiven Shpendi che, continuando a essere gestito, difficilmente dovrebbe scendere in campo. Rispetto all’amichevole d’esordio contro il Castelfiorentino potrebbe invece esserci spazio dal primo minuto per Gerard Yepes che, come raccontato nel report di ieri, ha sostenuto regolarmente l’intera seduta di allenamento ed è, al momento, pienamente inserito nel gruppo in attesa di eventuali sviluppi di mercato. Un’altra novità potrebbe essere rappresentata dal giovane Edoardo Biondini che, come abbiamo scritto nel report di ieri sera, sta mostrando qualità davvero interessanti. Siamo curiosi di vederlo all’opera con un minutaggio importante anche in una gara di livello superiore. Dal punto di vista tattico si dovrebbe ripartire ancora dal 3-5-2. In questi primi giorni di lavoro abbiamo iniziato a comprendere alcune delle idee di Pagliuca, soprattutto per quanto riguarda la composizione del centrocampo.

La prima riguarda Ceesay, impiegato stabilmente come quinto di sinistra, ruolo diverso rispetto a quello ricoperto, sulla corsia opposta, nella breve esperienza con Pagliuca della scorsa stagione. La seconda è l’utilizzo di Edoardo Saporiti da mezzala destra. In difesa non dovrebbero esserci particolari novità. Curto è stato gestito nella giornata di ieri, ma crediamo possa partire regolarmente dal primo minuto, andando a comporre la linea a tre insieme a Guarino e Lorenzo Tosto. Qualora l’ex Como non dovesse essere disponibile, la prima alternativa sembra essere il polacco Bembnista. Per quanto riguarda il centrocampo, oltre a Ceesay sulla fascia sinistra, dovremmo rivedere Egan sulla corsia opposta. Resta poi da capire se Pagliuca deciderà di affidare la cabina di regia a Yepes oppure di confermare Belardinelli. Le due mezzali dovrebbero essere Saporiti e il capitano Magnino. Davanti resta qualche dubbio. Anche Bianchi è stato gestito nell’ultima seduta e non è quindi da escludere che la coppia iniziale possa essere composta da Popov e Campaniello. Monaco, però, continua a spingere forte per trovare spazio e, naturalmente, qualora Bianchi fosse pienamente recuperato, potrebbe essere proprio lui a partire dal primo minuto al fianco dell’attaccante ucraino. Al momento non immaginiamo invece Filippo Distefano nell’ipotetico undici titolare di una gara “vera”, anche se domani avrà con ogni probabilità un minutaggio decisamente superiore rispetto a quello avuto nell’amichevole contro il Castelfiorentino.

Naturalmente, trattandosi di un test estivo, ci sarà spazio per numerosi esperimenti e per la consueta girandola di sostituzioni. Non è neppure detto che Pagliuca scelga di partire con quella che oggi appare la formazione migliore sulla carta: potrebbe infatti preferire osservare fin dall’inizio combinazioni differenti. Come sempre, sarà il campo a raccontarci le scelte del tecnico. Noi, naturalmente, ve le racconteremo con il nostro abituale live testuale che da vent’anni accompagna le gesta degli azzurri.

VIRTUS ENTELLA – Non sappiamo al momento si ci siano delle situazioni particolari legate alle indisponibilità nella rosa chiavarese. L’ipotetica formazione titolare, con il 3-5-2 del tecnico Chiappella, somiglia molto a quella della passata stagione. La novità è rappresentata da un ex azzurro come Corona che dovrebbe andare dentro nelle due punte. La possibile formazione titolare dei biancoceleti dovrebbe essere questa: Colombi; Tiritiello, Parodi, Marconi; Bariti, Karic, Franzoni, Squizzato, Di Mario; Corona, Cuppone.