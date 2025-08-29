|R E G G I A N A
EMPOLI
REGGIANA (3-4-2-1) : Motta; Libutti, Papetti, Quaranta; Rover, Reinhart, Bertagnoli, Tavsan; Marras, Portanova; Gondo.
A Disp: Seculin, Bozzolan, Rozzio, Stulac, Vallarelli, Novakovich, Meroni, Basili, Bonetti, Mendicino, Contè, Cavalieri.
Allenatore: Davide Dionigi.
EMPOLI (3-4-2-1): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia, Ignacchiti, Yepes, Carboni; Ceesay, Ilie; Popov.
A Disp: Gasparini, Curto, Belardinelli, Shpendi, Ebuehi, Moruzzi, Indragoli, Baralla, Asmussen, Busiello, Konate, Orlandi.
Allenatore: Guido Pagliuca.
ARBITRO: Sig. Sacchi di Macerata. Assistenti: Scatragli/Colaianni. VAR: Maggioni/Fourneau
LIVE MATCH
1° Tempo
0′ – Azzurri in campo con la formazione annunciata alla vigilia, unica variazione Yepes per Belardinelli. Da capire se scelta tecnica o lieve problema per l’ex Sud Tirol. Si torna al 3-4-2-1, Ignacchiti capitano.
Mi sbilancio: formazione cannata completamente
Mi Sbilancio : Ceesay uomo partita