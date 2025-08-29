A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle dell’incontro tra Reggiana ed Empoli, terminato con il risultato di 3-1.

FULIGNATI: 6 Viene preso letteralmente a pallate dal momento in cui l’Empoli rimane in nove. Qualche parata di pregevole fattura, forse non precisissimo sul secondo e terzo gol.

LOVATO: 6 Cerca di mantenere la calma nonostante la situazione di estrema difficoltà.

GUARINO: 4 Commette una grossa ingenuità cinturando Gondo e procurando rigore ed espulsione. Peccato, perché nella prima mezzora aveva condotto la difesa con grande attenzione, ma l’errore è marchiano e condiziona la partita.

OBARETIN: 4 Ancora più grave l’episodio che riguarda il centrale di proprietà del Napoli, che ferma con le cattive Gondo lanciato a rete e viene espulso dall’arbitro Sacchi, lasciando l’Empoli in nove uomini per un intero tempo.

ELIA: 5.5 Dopo la spettacolare partita contro il Padova un netto passo indietro. Nel primo tempo si vede pochissimo, soprattutto in fase offensiva, anche nei primi quaranta minuti in cui l’Empoli resta in partita.

EBUEHI: 6 Entra nel momento di maggiore sofferenza mettendosi a disposizione dei compagni.

IGNACCHITI: 6.5 Illuminante il passaggio che porta al gol di Popov. Fino alle due espulsioni è uno dei più lucidi e presenti, poi chiaramente va maggiormente in difficoltà a causa dell’inferiorità numerica.

YEPES: 6 Match in crescendo rispetto alla gara inaugurale col Padova. Si fa vedere maggiormente ed entra nel vivo dell’azione fin quando l’Empoli ha in mano il pallino del gioco. Esce stremato.

BELARDINELLI: SV

CARBONI: 6 Gara generosa, cerca di mettere il fisico e di occupare sia la posizione di esterno che quella di centrale di sinistra nel secondo tempo.

MORUZZI: SV

CEESAY: 6 Nella prima frazione a darsi da fare, ma risulta un po’ troppo impreciso nel controllo di palla. Ciò lo porta a commettere qualche falletto di troppo. Nella ripresa si sacrifica molto in fase di ripiegamento.

ILIE: 6 Comincia col piede giusto tentando di smarcarsi e di giocare per la squadra. Col passare dei minuti la sua azione diventa un po’ più evanescente e Pagliuca lo sacrifica per inserire un difensore in più.

CURTO: 6 Difficile dare un giudizio sulla sua prova è complicato, si trova sempre a fare a spallate con uno o più attaccanti reggiani.

POPOV: 7 Ancora una rete di pregevole fattura, realizzata d’astuzia e da marcatore consumato. Con i due rossi è costretto a una gara completamente differente, al completo servizio della squadra fino al momento della sostituzione.

KONATE: SV

MISTER PAGLIUCA: 6 Fino al 42esimo minuto l’Empoli si era mosso bene, trovando il meritato gol del vantaggio ma mostrando ottime trame in verticale e presenza costante nel pressing. Chiaramente le due espulsioni stravolgono completamente i connotati della gara e i piani del mister, può fare ben poco per cambiare il registro del match.