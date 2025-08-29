A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle dell’incontro tra Reggiana ed Empoli, terminato con il risultato di 3-1.
FULIGNATI: 6 Viene preso letteralmente a pallate dal momento in cui l’Empoli rimane in nove. Qualche parata di pregevole fattura, forse non precisissimo sul secondo e terzo gol.
LOVATO: 6 Cerca di mantenere la calma nonostante la situazione di estrema difficoltà.
GUARINO: 4 Commette una grossa ingenuità cinturando Gondo e procurando rigore ed espulsione. Peccato, perché nella prima mezzora aveva condotto la difesa con grande attenzione, ma l’errore è marchiano e condiziona la partita.
OBARETIN: 4 Ancora più grave l’episodio che riguarda il centrale di proprietà del Napoli, che ferma con le cattive Gondo lanciato a rete e viene espulso dall’arbitro Sacchi, lasciando l’Empoli in nove uomini per un intero tempo.
ELIA: 5.5 Dopo la spettacolare partita contro il Padova un netto passo indietro. Nel primo tempo si vede pochissimo, soprattutto in fase offensiva, anche nei primi quaranta minuti in cui l’Empoli resta in partita.
EBUEHI: 6 Entra nel momento di maggiore sofferenza mettendosi a disposizione dei compagni.
IGNACCHITI: 6.5 Illuminante il passaggio che porta al gol di Popov. Fino alle due espulsioni è uno dei più lucidi e presenti, poi chiaramente va maggiormente in difficoltà a causa dell’inferiorità numerica.
YEPES: 6 Match in crescendo rispetto alla gara inaugurale col Padova. Si fa vedere maggiormente ed entra nel vivo dell’azione fin quando l’Empoli ha in mano il pallino del gioco. Esce stremato.
BELARDINELLI: SV
CARBONI: 6 Gara generosa, cerca di mettere il fisico e di occupare sia la posizione di esterno che quella di centrale di sinistra nel secondo tempo.
MORUZZI: SV
CEESAY: 6 Nella prima frazione a darsi da fare, ma risulta un po’ troppo impreciso nel controllo di palla. Ciò lo porta a commettere qualche falletto di troppo. Nella ripresa si sacrifica molto in fase di ripiegamento.
ILIE: 6 Comincia col piede giusto tentando di smarcarsi e di giocare per la squadra. Col passare dei minuti la sua azione diventa un po’ più evanescente e Pagliuca lo sacrifica per inserire un difensore in più.
CURTO: 6 Difficile dare un giudizio sulla sua prova è complicato, si trova sempre a fare a spallate con uno o più attaccanti reggiani.
POPOV: 7 Ancora una rete di pregevole fattura, realizzata d’astuzia e da marcatore consumato. Con i due rossi è costretto a una gara completamente differente, al completo servizio della squadra fino al momento della sostituzione.
KONATE: SV
MISTER PAGLIUCA: 6 Fino al 42esimo minuto l’Empoli si era mosso bene, trovando il meritato gol del vantaggio ma mostrando ottime trame in verticale e presenza costante nel pressing. Chiaramente le due espulsioni stravolgono completamente i connotati della gara e i piani del mister, può fare ben poco per cambiare il registro del match.
6 al mister è una bestemmia!
visto che ne mastica…
Veramente siete di fori
Non facciamo il solito errore anche qurlest’anno. Non siamo COMPLICI. Non diciamo che va tutto bene, l’arbitro, la sfortuna, i cazzi e i mazzi.
Comprare giocatori di categoria (in primis una punts ds 15 gol) ma non per vincere il campionato. Per non retrocedere. Non siamo COMOLICI come l’anno scorso. Facciamoci sentire
Guarino ha sciaguratamente condizionato la partita. Non esiste voto, c’è solo da tenerlo fuori per parecchio tempo. Va detto anche che è un rischio giocare con la difesa a tre con giocatori alti ma lenti. L’Empoli aveva la partita in mano, anche se negli ultimi minuti del primo tempo si era abbassato. Inoltre, il cambio di modulo non ha giovato, anche perchè, dei 2 trequartisti, Ilie ha deluso anche stavolta.
Le 2 spinte sono completamente diverse.
Il giocatore della reggiana viene spinto con forza a 2 mani e fa fallo di mano proprio per quel motivo.
Ilie viene sfiorato.
L allenatore fin dalla prima amichevole ha insegnato questo modo di giocare con le mani addosso all avversario sempre in ogni zona di campo.
Forse sarebbe l ora insegnasse anche qualcosa di calcio.
E poi elia va sfruttato. Con questo gioco viene molto limitato.
Condivido anche io. Ha dato un impronta alla difesa di estrema fisicità e questo è il risultato. Guardando i filmati dello Juve Stabia dell’ anno scorso, facevano uguale. Questo ci penalizza, come stasera, quando ti trovi con un arbitro molto fiscale sul regolamento.
Mister voto 5, non si cambia mezza squadra è disposizione dei giocatori dopo una vittoria
Entrambi i primi due gol sono figli della stessa situazione: linea di difesa alta e centrali lenti a coprire…. tra una sconfitta e una vittoria, ci sono i dettagli e il Mister li ha toppati tutti…. quindi non può essere da 6.
Comunque questa è una sconfitta che fa “sangue” e riporta tutti sul pianeta terra e magari fa aprire gli occhi a qualcuno…. non vorrei che come un anno fa si pensasse di avere una squadra da dodicesimo posto, ora si pensi di averla da promozione…..
Oracolo e Andrea d’accordo con voi…. non c’è uomo che possa cambiare partita.. 2 trequartista si… ma se hai Saponara vannuccchi Zaic Bjrami….. altrimenti una e 2 punte .
In 9 contro 11 non te la raddrizza nemmeno quello a cui è riferito il tuo nickname.
Il rigore di Guarino è da zero e ripeto Zero in pagella.
Obaretin sbaglia ma è in corsa, quasi inciampa ed è nella prateria lasciata dalla precedente espulsione. Molto sfortunato.
Un grandissimo Empoli nei primi 40 minuti ma solo 0-1. Ci vuole fame e intelligenza. Non abbiamo avuto né l’una né l’altra.
Prendete Arena ed un centrocampista di corsa!!!Altrimenti è dura andare ai play off!!!
Riborda con le pagelle dei 6 e 5.5
Poerannoi
Questo allenatore vuole emulare Conte, ma tatticamente è al livello di Carboni.
Qui dentro veniva spacciato come un giochista senza aver mai visto giocare la Juve Stabia…squadra che l’anno scorso ha sfruttato l’amalgama di una rosa che veniva da una promozione e il campetto casalingo in sintetico e da calciotto.
Qui servono 4 innesti di categoria è vero, ma soprattutto un allenatore che sappia sfruttare la rosa e migliori i giocatori che gli vengono dati…questo non è capace di fare ne l’una ne l’altra cosa.
Le scelte di stasera evidenziano un livello calcistico della guida tecnica, quantomeno approssimativo.
pensiamo a essere costanti per evitare i play out e lottare per l’ottavo posto……..questi punti persi pesano tanto,tra l’ultimo posto disponibile dei play off e il play out,non ci corrono tanti punti…..si perde per carita’ coi giovanissimi ma non per errori marchiani…….
Allora: togliamoci dalla testa che questa squadra possa lottare per la promozione e dopo una rivoluzione del genere è anche normale..
Dobbiamo perdonare alcuni inciampi che ci saranno e momenti difficili, la squadra è giovane e troppo inesperta per un campionato del genere.
Adesso la società deve intervenire prendendo 3 giocatori di CATEGORIA in 2 giorni altrimenti rimarremmo sempre nel limbo tra il treno di sopra e il treno che scende e quando sei lì l inesperienza gioca brutti scherzi.
Ripeto non per puntare ad una promozione, che anche facessimo i playoff non arriverebbe mai, ma per non stare tutto l anno con il patema.
Mamma mia che pessimismo! Vi vorrei ricordare che è la seconda di quaranta partite! Dai vostri commenti pare che abbiamo perso giocando un primo tempo da schifo, in cui eravamo sotto 3-0. Tutti a dare addosso al mister, ma cosa poteva fare in 9 contro 11? Strano che ancora nessuno abbia invocato l’arrivo del Nonno! Le espulsioni hanno condizionato la partita completamente, mettendola sul binario della Reggiana. Fino a quel momento l’Empoli aveva giocato una partita accorta e proficua ed era in vantaggio. Siete sicuri di aver visto Reggiana Empoli del 29 agosto 2025?
Poldone risiamo all’anno scorso. Sveglia.!!!!!!!!
Formazione sbagliata.Difesa a quattro e meno passaggini portiere difensori.Lovato centrale.Carlo B.
A vedere i voti sembra si sia vinto….
Ma vi viene mai in mente che ogni scelta ha una conseguenza?
E chi le fa le scelte ? Sento dire che colpa ha il mister, ma chi la fa la formazione il Beatoamato o il mister…
Questa di chiama presunzione voler dimostrare che può fare ruotare la rosa a ogni partita e un c’è verso si vanno a cercare zucconi …
Bastava dare continuità ma no ad o va a cercare le glorie…
Comunque Guarino l’ha toppata alla grande. In una situazione del genere dovevi lasciarlo andare. Fulignati al 90% dei casi sarebbe arrivato sul pallone e sarebbe finita li. Se invece andava in gol avrebbero cmq pareggiato ma certamente non rimanevi in 10 e te la potevi giocare.
Mancano 3 giocatori del livello di Lovato ed Elia , gente da 150 partite di B.
Pagliuca è , come già detto più volte , inesperto e presuntuoso sennò non cambiava sia la difesa che il modulo , compreso i cambi che non ha fatto nel 2tempo
Se pensa di avere una squadra forte per giocare così è da ritiro del patentino ,
Il paragone con Sarri è da ubriachi , teniamoci al largo dal 14 posto e non illudiamoci che già raggiungere i play off sarebbe un successo enorme con questa squadra
Per chi dice che dominavamo , si fino al 30’ , poi chi siede nell altra panchina ci ha imbrigliato e con degli inesperti in campo hai preso 2 espulsioni con rigore incluso .
Voti….oltre la sufficienza ci vedo solamente
Fulignati
Lovato
Ceesay
Ignachitti
Ottimo Popov
Gli incompetenti, tra cui molti giornalisti dopo empoli sassuolo 0-0 esultavano per la grande fase difensiva della squadra.
Chi capisce di calcio fece notare che tutti quelle pedate e mani continue addosso all avversario in partite vere e non amichevoli fasulle avrebbero portato a continui cartellini.
Ed infatti è stato così.
Chi sarebbe chi capisce di calcio, quello che ha previsto tutto? Fai un esempio concreto.
La minoranza di chi scrive qui.
Il resto è gente che non ci capisce o che lecca il c.ulo al padrone.
Infatti i cartellini rossi sono entrambi corretti , speriamo che prendano coscienza da questa sconfitta per prendere 3 giocatori da serie B e che si ravveda anche chi siede in panchina che ha ancora tutto da dimostra nel calcio , sono stati dimenticati profeti più importanti
Naturale che dopo una sconfitta, i commenti siano in parte negativi, ma perdere 11 contro 11,avrebbe fatto pensare alla Bartali che è tutto sbagliato è tutto da rifare, ma non è così. Mi sembra che a parte due situazioni negative, si sia visto un Empoli che ha giocato benissimo per 40 minuti, cosa che certifica che i valori in questa squadra non mancano. 11 contro 9 non è una partita che si può commentare, il 99,999% la perdi, ma nonostante questo con un arbitro più equo la potevi anche raddrizzare. Volevamo la punta da 15 goal.. se Popov continua così, l’abbiamo già in casa. Ancora una partita di spessore e non solo per il goal.
Daniele continua con questo buonismo ottuso e vedrai come va a finire. Ma l’esperienza proprio non vi insegna niente?
Se sei rimasto in 9 non è solo colpa dei 2 “ ragazzetti disattenti “ ma ,
sopratutto su quella di Obaretin , di una squadra assurdamente alta ed aperta da far imbarazzare il Nonno Aurelio sul divano e sorridere Zeman
Roba di una ingenuità incredibile dopo aver preso il pareggio e rimasti in 10 ,
da revoca del patentino a Coverciano , porti il pari all intervallo , attento e chiuso e poi sistemi la squadra per il 2tempo.
Controcorrente. Ero allo stadio.
Fino al rigore di guarino buona partita in controllo e anche pericoloso, mancava ultimo passaggio di Ceesay/Elia per andare sul 2-0. L’Empoli mi stava piacendo.
Il rigore ed espulsione di guarino non so che dire. Sicuramente non è colpa del mister ma dell’inesperienza del ragazzo (deve giocare, diktat dirigenziale).
Obaretin purtroppo non mi convince neanche. Fino ad oggi non ha dimostrato quasi nulla delle belle cose precendenti al suo acquisto.
Penso e spero sia solo un concentrato di sfortuna e disattenzioni, che capitano una volta ogni X anni.
Popov mi è piaciuto molto, gol e sponde interessanti.
S.t non giudicabile purtroppo.
Meglio adesso che a fine stagione, una sconfitta del genere, che può solo fare crescere i ragazzi. Sono fiducioso per una stagione non di sofferenza nei fondali della serie b. Sicuramente siamo lontani dalle prime della classe.
Incrociamo le dita per ancora un paio di giocatori di categoria.
Mister deve lavorare molto sulla fase difensiva. Mi piace invece il gioco sulle fasce
Comunque tutti questi commenti quando si perde, ma quando si vince dove siete?!
Siamo ad agosto e già si parla di retrocessione
Ragazzi fate festa, cambiate sport non fa per voi
Questa partita sarà meglio sia di insegnamento non possiamo cambiare sempre per fare girare tutta la rosa età la mia paura …
Purtroppo fa parte degli allenatori presuntuosi pensare che tutti siano allo stesso livello forse dopo 30 partite…con una rosa che si conosce da un paio di anni..non con 25 che è un mese che sono insieme….
Ma nn fissatevi su peculiarità come quello delle mani sulla schiena.Io vorrei sapere chi vi inculca queste fissazioni.Ma che vuol dire che c’era chi se n’era già accorto in occasione di Empoli Sassuolo e pure definirlo intenditore di pallone.
Lo sbaglio,ed è ciò che ci ha fatto retrocedere,non è mettere le mani sulla schiena,è non farlo con furbizia.
Come non furbizia è stata quella di Ilie a non buttarsi in occasione del rigore che ci hanno dato contro,quella di Guarino che ha cinturato Gondo,ma anche Obaretin che si è fatto scappare uno sicuramente non veloce come lui.Io ne vedo a bizzeffe di partite di altre squadre con giocatori che spingono da dietro,ma la differenza è la malizia e la furbizia con cui lo si fa…Cmq arbitro da seconda divisione venezuelana.Fischiava a caso.