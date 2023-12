Secondo quanto appreso nella tarda serata di ieri dall’Ansa, il Consiglio dei ministri avrebbe deciso di eliminare la proroga del regime fiscale agevolato per i lavoratori sportivi che arrivano dall’estero. Si tratta della regola che ha permesso di far arrivare in Italia a condizioni vantaggiose allenatori e calciatori dall’estero.

L’impatto sarà immediato sul mercato di gennaio, visto che eventuali acquisti stranieri non potranno usufruire delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Stesso discorso per i rinnovi di contratto, solo quelli sottoscritti entro il prossimo 31 dicembre potranno godere dei benefici.

La Lega Serie A non ci sta e prende una posizione piuttosto forte con un comunicato ufficiale:

“Lega serie a A prende atto con stupore e preoccupazione delle indiscrezioni di stampa circolate in serata relativamente alla decisione che il Consiglio dei Ministri avrebbe preso di non approvare alcuna proroga del regime fiscale speciale per gli impatriati lavoratori sportivi. Tale decisione, se confermata, avrà quale unico risultato un esito diametralmente opposto a quello perseguito. La mancata proroga, come anche illustrato in maniera puntuale e dettagliata in una nota inviata al Governo nei giorni scorsi, produrrà infatti minore competitività delle squadre, con conseguente riduzione dei ricavi, minori risorse da destinare ai vivai, minore indotto e dunque anche minor gettito per l’erario. Dal momento che la proposta di proroga aveva ottenuto il via libera tecnico per essere presentata in Consiglio dei Ministri, il fatto che alla fine sarebbe stata esclusa lascia supporre che sia prevalsa per l’ennesima volta una visione del calcio professionistico distorta e viziata da luoghi comuni fallaci: una visione che purtroppo non tiene conto dello straordinario ruolo economico, oltre che sociale e culturale, che ricopre questo comparto industriale in Italia. Qualora l’esito del Consiglio dei Ministri venisse confermato, la Serie A auspica che il Parlamento possa correggere questo errore che danneggia non solo il calcio italiano, ma tutto lo sport e il suo considerevole indotto”.

Dura la reazione anche del senatore e Presidente della Lazio, Claudio Lotito:

“Bella e grande fesseria che è stata fatta, vedranno che cavolo di errore è stato fatto, non va bene così anche perché lo Stato non incassa i soldi, se tu hai uno straniero che paga le tasse in Italia sarà meglio di uno che non viene e non le paga no? Voglio vedere chi viene adesso, grande idea… In questo modo il nostro campionato perderà di competitività, l’anno scorso ci sono state tre squadre in tutte e tre le finali europee, adesso voglio vedere che succederà, vorrà dire che le prossime squadre che andranno in Champions le indicherà l’Aic (Associazione italiana calciatori, ndr), sono loro che hanno fatto di tutto per farla soccombere, bravi bravi”.