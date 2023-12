Sfida importantissima quella che si giocherà domani a Cagliari. In palio i cosiddetti “sei punti” ma, soprattutto, un aspetto mentale che nel bene o nel male potrebbe condizionare il proseguo della stagione. Partita senza prestazione, domani si guarderà cinicamente solo al risultato. Vediamo le ultime.

In casa azzurra, dopo averlo sdoganato settimana scorsa, si andrà avanti con il nuovo progetto del 4-3-1-2. Baldanzi finalmente dovrebbe partire dall’inizio dietro delle punte dove, anche qui diciamo finalmente, si rivedrà Ciccio Caputo. Al fianco di “the gol machine” si dovrebbe collocare Cambiaghi. Sono tante le frecce all’arco di Andreazzoli, e quindi scelte che possono poi andare anche in direzione contraria rispetto a quanto ipotizzato. La sensazione è che in difesa si rivedano Ismajli e Cacace, in mezzo si dovrebbe partire con Marin (ballottaggio con Kovalenko), Ranocchia e Maleh. In porta dovrebbe esserci continuità per Caprile. Assente dell’ultimo minuto Fazzini per una botta ad un occhio.

Gli indisponibili sono: Bereszynski, Guarino, Belardinelli, Pezzella, Fazzini

Mister Andreazzoli sa che sarà una partita difficile e che l’ambiente sarà di quelli ruomorosi, ma questo dovrà essere ulteriore stimolo.

Modulo speculare anche per il Cagliari di Ranieri, che dovrebbe andar dentro con lo stesso 4-3-1-2. Il Cagliari deve rinunciare allo squalificato Makoumbou, oltre a Rog, Capradossi e Shomurodov in infermeria. Il giovane Desogus, da tempo ai margini delle convocazioni di Ranieri, potrebbe rientrare in lista per sabato. Per il resto tutti a disposizione del tecnico romano, salvo novità dell’ultim’ora. In avanti agiranno Pavoletti e Luvumbo, per la trequarti Viola in vantaggio su Oristanio.

Il tecnico Ranieri ha parlato ieri ed è stato molto preciso nel chiedere una vittoria senza prendere gol.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-3-1-2: Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Sulemana; Viola; Pavoletti, Luvumbo.

4-3-1-2: Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo.