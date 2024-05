Anche l’ex tecnico azzurro Maurizio Sarri, a margine della presentazione del torneo alla memoria di Niccolò Galli, ha detto la sua sulla partita decisiva di domenica con la Roma augurandosi la salvezza dell’Empoli.

“Vincendo la partita con la Roma, la Serie A è una certezza e quindi è sicuramente più di una semplice speranza. E’ chiaro che domenica sera non sarà una partita semplice. E’ una sfida difficile da tanti punti di vista però fattibile, quindi io ho la grande speranza che l’Empoli ce la possa fare. Sarebbe una grande soddisfazione per me e per tutta la città, oltre che per Fabrizio Corsi e gli addetti ai lavori.

Spero tanto che sia salvezza e non voglio prendere in considerazione ipotesi diverse, ma semmai ho un’altra certezza e cioè che sarà molto velocemente di nuovo e comunque Serie A.”