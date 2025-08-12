Finisce la telenovela Sebastiano Esposito. L’ex attaccante azzurro, rientrato all’Inter per fine prestito, è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Battuta in extremis la concorrenza del Parma.

L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni più il 40% della futura rivendita. Il giocatore ha firmato con i sardi un contratto fino al 2030.

Tommaso Chelli

  5. Pascolerà per le praterie aride della Sardegna!!!! Brucando erba in qua e in là ….. poi belerà nello spogliatoio!!!!!

