Finisce la telenovela Sebastiano Esposito. L’ex attaccante azzurro, rientrato all’Inter per fine prestito, è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. Battuta in extremis la concorrenza del Parma.
L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 4 milioni più il 40% della futura rivendita. Il giocatore ha firmato con i sardi un contratto fino al 2030.
È bravo ma non si applica..
Un po’ di Pagliuca gli sarebbe servito!
Nella prima parte del campionato ha fatto buone cose, poi si è perso e si è impegnato poco.
È un giocatore mediocre.
Giocatore sopravvalutato
Bene ma noi????!!!!
Pascolerà per le praterie aride della Sardegna!!!! Brucando erba in qua e in là ….. poi belerà nello spogliatoio!!!!!
Grazie a lui il comune di Empoli ha poi deciso di mettere a pagamento il parcheggio alla Conad….ricordiamolo per questo
Girone di ritorno orrendo .mediocre