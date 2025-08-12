Gli azzurri si sono allenati questa mattina, sul campo di Petroio, in vista della gara di venerdi sera che segnerà il debutto nelle competizioni ufficiali. Si guarda alla Reggiana, squadra che ritroveremo anche per la seconda giornata del campionato di serie B. Allenamento che ha miscelato parte aerobica ad esercitazioni tattiche, con poi una partitella a ranghi misti. Pagliuca insiste molto sulla pressione e sulla verticalità del gioco. Il mister ex Juve Stabia chiede più movimenti senza palla con la ricerca degli spazi da poter attaccare.

In gruppo c’è regolarmente Ceesay che si gioca una delle maglie da titolari per la gara di venerdi. Come già detto c’è curiosità per la collocazione di Elia, giocatore che viene provato su ambo i lati; la sensazione è che però possa partire a sinistra. In campo con i compagni anche Indragoli. Non è assolutamente da escludere che in campo dal primo minuto ci possa essere anche Yepes, giocatore che sta facendo vedere cose interessanti e che si è calato subito nella mentalità della squadra. Una nota su Fulignati che, oltre ad apparire in gran forma, è un vero e proprio allenatore in campo, parlando e chiamando a ripetizione i compagni. Chi sicuramente non farà parte della gara sono i vari Haas, Degli Innocenti, Pellegri, Saporiti, Konate e Perisan.