Gli azzurri si sono allenati questa mattina, sul campo di Petroio, in vista della gara di venerdi sera che segnerà il debutto nelle competizioni ufficiali. Si guarda alla Reggiana, squadra che ritroveremo anche per la seconda giornata del campionato di serie B. Allenamento che ha miscelato parte aerobica ad esercitazioni tattiche, con poi una partitella a ranghi misti. Pagliuca insiste molto sulla pressione e sulla verticalità del gioco. Il mister ex Juve Stabia chiede più movimenti senza palla con la ricerca degli spazi da poter attaccare.

In gruppo c’è regolarmente Ceesay che si gioca una delle maglie da titolari per la gara di venerdi. Come già detto c’è curiosità per la collocazione di Elia, giocatore che viene provato su ambo i lati; la sensazione è che però possa partire a sinistra. In campo con i compagni anche Indragoli. Non è assolutamente da escludere che in campo dal primo minuto ci possa essere anche Yepes, giocatore che sta facendo vedere cose interessanti e che si è calato subito nella mentalità della squadra. Una nota su Fulignati che, oltre ad apparire in gran forma, è un vero e proprio allenatore in campo, parlando e chiamando a ripetizione i compagni. Chi sicuramente non farà parte della gara sono i vari Haas, Degli Innocenti, Pellegri, Saporiti, Konate e Perisan.

Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

27 Commenti

    • Come quello che ha vinto l’Italiano di Ciclismo su strada: si è sempre allenato nelle ore più calde della giornata ed infatti il risultato lo ha ottenuto.
      Ti devi abituare alle temperature che troverai nel match.
      L’importante è integrare alla perfezione liquidi e sali minerali persi.

      • Ieri il maratoneta Italiano in Cina è morto però….
        hanno fatto tutta la preparazione e tutti gli allenamenti in pianura ed caldo ,
        credo che ne giovino poco fiato e gambe alla lunga

  4. Ma un riassuntino di quando (più o meno) tornano gli infortunati, si può avere?
    Haas è quasi un anno, Pellegri 9 mesi… Fanno i promo con la maglia nuova e poi non si sa neppure dove si allenano…

    • Pagliuca è questo…per un allenatore così “sanguigno” ci sono i pro ed i contro…prendere o lasciare…il tempo ci dirà se la scelta è stata giusta…a Castellammare lo “ricordano” anche per questo…

    • Dipende molto dal carattere del giocatore. C e chi e’ più stimolato da allenatori sergenti e chi da allenatori babbi stile Eriksson o Andreazzoli. Io quando giocavo a calcio ho sempre preferito o mister pacati e amichevoli…con quelli esagitati , bestemmiatori e fumini ho sempre reso di meno. Non li sopportavo

  7. Con un allenatore così estremo come carattere o il gruppo si lega e si butta nel fuoco per lui es Castellammare una promozione e un quinto posto o c’è il rigetto…di solito a inizio…nel secondo caso entro Natale lo esoneri…ma se accade la prima che ho detto…sono 5 posizioni in più a fine campionato…ergo se fai una squadra da sesto posto arrivi…

  11. Comunque l’Empoli è da una vita che fa la preparazione in casa e a volte ci sono state estati anche peggiori, fino al caldaccio di questi ultimi giorni avevano avuto un luglio buono come clima. Si allenano a quello che capiterà da sabato in poi e non è detto che sia un male come resistenza alla fatica.

  13. No, siamo fermi a Pasalic Fulignati Curto Ilie Moruzzi Ceesay Carboni Saporiti Elia e Yepes.
    Trattative in corso per Vasic Florenzi e Pafundi
    La punta a questo punto arriva prima del Padova

