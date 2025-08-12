Gli azzurri si sono allenati questa mattina, sul campo di Petroio, in vista della gara di venerdi sera che segnerà il debutto nelle competizioni ufficiali. Si guarda alla Reggiana, squadra che ritroveremo anche per la seconda giornata del campionato di serie B. Allenamento che ha miscelato parte aerobica ad esercitazioni tattiche, con poi una partitella a ranghi misti. Pagliuca insiste molto sulla pressione e sulla verticalità del gioco. Il mister ex Juve Stabia chiede più movimenti senza palla con la ricerca degli spazi da poter attaccare.
In gruppo c’è regolarmente Ceesay che si gioca una delle maglie da titolari per la gara di venerdi. Come già detto c’è curiosità per la collocazione di Elia, giocatore che viene provato su ambo i lati; la sensazione è che però possa partire a sinistra. In campo con i compagni anche Indragoli. Non è assolutamente da escludere che in campo dal primo minuto ci possa essere anche Yepes, giocatore che sta facendo vedere cose interessanti e che si è calato subito nella mentalità della squadra. Una nota su Fulignati che, oltre ad apparire in gran forma, è un vero e proprio allenatore in campo, parlando e chiamando a ripetizione i compagni. Chi sicuramente non farà parte della gara sono i vari Haas, Degli Innocenti, Pellegri, Saporiti, Konate e Perisan.
Ma konate cosa ha di preciso? Pensi sia un giocatore che possa fare bene quest anno.
Non ho capito chi giocherà di punta.
Nessuno, non ne abbiamo…..
Busiello…
Allora sto tranquillo 🤦…..
Allenarsi a 40 gradi …..siamo al Top
Come quello che ha vinto l’Italiano di Ciclismo su strada: si è sempre allenato nelle ore più calde della giornata ed infatti il risultato lo ha ottenuto.
Ti devi abituare alle temperature che troverai nel match.
L’importante è integrare alla perfezione liquidi e sali minerali persi.
Ieri il maratoneta Italiano in Cina è morto però….
hanno fatto tutta la preparazione e tutti gli allenamenti in pianura ed caldo ,
credo che ne giovino poco fiato e gambe alla lunga
Nell’ anno del covid, 2020, i campionati finirono in giugno e luglio con 40 gradi e altro , quindi il caldo ok ma ci sei la fa . Allenamento al mattino presto e sera tarda
Bisogna sapere esattamente cosa è successo in questo caso…
Ma un riassuntino di quando (più o meno) tornano gli infortunati, si può avere?
Haas è quasi un anno, Pellegri 9 mesi… Fanno i promo con la maglia nuova e poi non si sa neppure dove si allenano…
Sono stati presi per fare i modelli, si allenano nello studio fotografico
Haas era novembre inoltrato e Pellegri mi sembra nella prima settimana di dicembre.
Mi riferiscono di rimproveri “eccessivi” dell’allenatore ai ragazzi più giovani…. esagerato!!!
Pagliuca è questo…per un allenatore così “sanguigno” ci sono i pro ed i contro…prendere o lasciare…il tempo ci dirà se la scelta è stata giusta…a Castellammare lo “ricordano” anche per questo…
“eccessivi” per chi?
Dipende molto dal carattere del giocatore. C e chi e’ più stimolato da allenatori sergenti e chi da allenatori babbi stile Eriksson o Andreazzoli. Io quando giocavo a calcio ho sempre preferito o mister pacati e amichevoli…con quelli esagitati , bestemmiatori e fumini ho sempre reso di meno. Non li sopportavo
Ma qualcuno sa’ di Campaniello???
Con un allenatore così estremo come carattere o il gruppo si lega e si butta nel fuoco per lui es Castellammare una promozione e un quinto posto o c’è il rigetto…di solito a inizio…nel secondo caso entro Natale lo esoneri…ma se accade la prima che ho detto…sono 5 posizioni in più a fine campionato…ergo se fai una squadra da sesto posto arrivi…
Ma quante volte abbiamo invocato chi attaccasse qualche giocatore al muro..? Lo abbiamo trovato!
Più che altro dovrà controllarsi con gli arbitri, sennò rischia diversi cartellini….
Io ho sognato che giocava Popov centravanti e segnava il gol vittoria.
Comunque l’Empoli è da una vita che fa la preparazione in casa e a volte ci sono state estati anche peggiori, fino al caldaccio di questi ultimi giorni avevano avuto un luglio buono come clima. Si allenano a quello che capiterà da sabato in poi e non è detto che sia un male come resistenza alla fatica.
Ma oggi s’è comprato nessuno ?
No, siamo fermi a Pasalic Fulignati Curto Ilie Moruzzi Ceesay Carboni Saporiti Elia e Yepes.
Trattative in corso per Vasic Florenzi e Pafundi
La punta a questo punto arriva prima del Padova
Ti dimentichi di Pellegri…
Tanto con la Reggiana segna Popov; gioca e segna Popov.