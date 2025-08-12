Annunciato oggi il calendario del campionato Primavera 2 per la stagione 2025-2026 che vedrà l’Empoli impegnato nel Girone B. La partita d’esordio sarà il 13 settembre in casa contro il Monopoli e alla seconda giornata subito derby toscano contro il Pisa. Di seguito il calendario completo.
- Empoli – Monopoli
- Pisa – Empoli
- Empoli- Ternana
- Benevento – Empoli
- Empoli – Perugia
- Spezia – Empoli
- Crotone – Empoli
- Empoli – Catanzaro
- Pescara – Empoli
- Empoli – Cosenza
- Empoli – Salernitana
- Palermo – Empoli
- Empoli – Bari
- Avellino – Bari
- Empoli – Ascoli
- Monopoli – Empoli
- Empoli – Pisa
- Cosenza – Empoli
- Empoli – Palermo
- Bari – Empoli
- Empoli- Avellino
- Catanzaro – Empoli
- Empoli – Pescara
- Empoli – Benevento
- Perugia – Empoli
- Salernitana – Empoli
- Empoli – Spezia
- Ternana – Empoli
- Empoli – Pisa
- Ascoli – Empoli