Annunciato oggi il calendario del campionato Primavera 2 per la stagione 2025-2026 che vedrà l’Empoli impegnato nel Girone B. La partita d’esordio sarà il 13 settembre in casa contro il Monopoli e alla seconda giornata subito derby toscano contro il Pisa. Di seguito il calendario completo.

  1. Empoli – Monopoli
  2. Pisa – Empoli
  3. Empoli- Ternana
  4. Benevento – Empoli
  5. Empoli – Perugia
  6. Spezia – Empoli
  7. Crotone – Empoli
  8. Empoli – Catanzaro
  9. Pescara – Empoli
  10. Empoli – Cosenza
  11. Empoli – Salernitana
  12. Palermo – Empoli
  13. Empoli – Bari
  15. Empoli – Ascoli
  16. Monopoli – Empoli
  17. Empoli – Pisa
  18. Cosenza – Empoli
  19. Empoli – Palermo
  20. Bari – Empoli
  21. Empoli- Avellino
  22. Catanzaro – Empoli
  23. Empoli – Pescara
  24. Empoli – Benevento
  25. Perugia – Empoli
  26. Salernitana – Empoli
  27. Empoli – Spezia
  28. Ternana – Empoli
  29. Empoli – Pisa
  30. Ascoli – Empoli
Edoardo Leporatti

