Dopo aver riportato circa tre giorni fa un’indiscrezione del quotidiano “Il Tirreno”, si registra ora un deciso avvicinamento dell’Empoli all’attaccante classe 2003 Marco Nasti. La concentrazione del club azzurro e del direttore sportivo Roberto Gemmi sembra orientarsi proprio verso il centravanti della Cremonese. Come già sottolineato in più occasioni, l’Empoli sta monitorando diversi profili per rinforzare il reparto offensivo, orfano per il momento di Pietro Pellegri, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio. Nasti, però, pare essere il nome più caldo: i contatti con il club lombardo sono fitti, come confermano fonti vicine alla società e i primi riscontri di alcuni portali specializzati in calciomercato.

Il legame tra Gemmi e Nasti risale all’esperienza condivisa a Cosenza, dettaglio che potrebbe agevolare la trattativa. Da Cremona filtra inoltre la conferma che l’attaccante sia in uscita e non rientri nei piani tecnici di Davide Nicola per la prossima Serie A. La necessità di rinforzi offensivi in casa Empoli è concreta: al momento, gran parte delle responsabilità ricadono su un promettente classe 2008, talentuoso e generoso ma inevitabilmente con alcune incognite legate alla giovane età. L’obiettivo sarebbe quello di chiudere l’operazione entro la settimana, con la speranza – seppur non scontata – di avere Nasti a disposizione già per la gara di Coppa Italia. Più realistico che possa arrivare per l’inizio del campionato anche se, va ricordato, che Nasti deve scontare tre giornate di squalifica.

Nasti è un giocatore che conosce bene la Serie B: 86 presenze e 12 gol complessivi testimoniano la sua esperienza. Attaccante di notevole fisicità, è abile nel proteggere palla e nel far salire la squadra, qualità che lo renderebbero un elemento prezioso nello scacchiere di Guido Pagliuca. Attenzione quindi a questa situazione che potrebbe farsi davvero molto calda.