A pochi giorni dall’inizio della stagione, la società comunica il numero di tessere emesse per la campagna abbonamenti stagionale. Numero decisamente importante visto che, ad oggi, sono stati sottoscritti 4005 abbonamenti. Inutile dire che il settore di maratona inferiore è quello maggiormente gettonato.

Restando sul nunero, questo è davvero interessante e potrebbe seriamente andare ad attaccare il record specifico per la serie B. Si parla infatti di 4600 tessere emesse nella stagione sportiva 2019/20. Come abbiamo già avuto modo di dire, va da se che non si potrà mai arrivare alle quantità degli ultimi anni, vissuti in serie A. In questi abbonamenti c’è però la totale genuinità di cuori azzurri.

La campagna abbonamenti va avanti con la possibilità di abbonarsi all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani, all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php. Un ultimo sforzo per tutti i ritardatari, sarebbe bello poter scrivere una pagina da record !!!