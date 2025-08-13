CAMP_ABB_202526_EXE

A pochi giorni dall’inizio della stagione, la società comunica il numero di tessere emesse per la campagna abbonamenti stagionale. Numero decisamente importante visto che, ad oggi, sono stati sottoscritti 4005 abbonamenti. Inutile dire che il settore di maratona inferiore è quello maggiormente gettonato.

Restando sul nunero, questo è davvero interessante e potrebbe seriamente andare ad attaccare il record specifico per la serie B. Si parla infatti di 4600 tessere emesse nella stagione sportiva 2019/20. Come abbiamo già avuto modo di dire, va da se che non si potrà mai arrivare alle quantità degli ultimi anni, vissuti in serie A. In questi abbonamenti c’è però la totale genuinità di cuori azzurri.

La campagna abbonamenti va avanti con la possibilità di abbonarsi all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani, all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php. Un ultimo sforzo per tutti i ritardatari, sarebbe bello poter scrivere una pagina da record !!!

Articolo precedenteI Più e Meno di Empoli-Reggiana
Articolo successivoMercato Azzurro | Per Lovato qualche frizione
Redazione PianetaEmpoli

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

21 Commenti

  4. Se aprono la curva nord forse lo faccio perché io in quel piattume per vecchi e gente che consola i giocatori dopo una partita come quella col Verona non ci metterò mai più piede !!!

  9. Per me non arrivavamo oltre i 3500 ,perciò bene così ,
    ma L entusiasmo dei numeri dovrebbe partire da oltre 5000 abbonati in B

  11. Ho fatto una ricerca il Frosinone dopo la retrocessione simile alla nostra fece il 90 %
    di rinnovi… Retrocessi all’ultima in casa
    Perché ho scelto Frosinone perché loro fecero una scelta con il paracadute fecero lo Stadio…
    Noi il nulla cosmico da 35 anni …

    • Enrico Frosinone ha una prateria da cui poter attingere. Noi a Montelupo è già Firenze. Nin è la stessa cosa. Questi siamo è questi saremo x sempre. Non arriverai mai ai numeri di Frosinone o Cesena. Dove hai un contorno corposo. Noi no.

  12. Stai andando contro a gente come Biancazzurro o Biancaneve…
    Loro credono alle favole e tu gli stai togliendo il ciuccio…

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here