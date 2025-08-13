A pochi giorni dall’inizio della stagione, la società comunica il numero di tessere emesse per la campagna abbonamenti stagionale. Numero decisamente importante visto che, ad oggi, sono stati sottoscritti 4005 abbonamenti. Inutile dire che il settore di maratona inferiore è quello maggiormente gettonato.
Restando sul nunero, questo è davvero interessante e potrebbe seriamente andare ad attaccare il record specifico per la serie B. Si parla infatti di 4600 tessere emesse nella stagione sportiva 2019/20. Come abbiamo già avuto modo di dire, va da se che non si potrà mai arrivare alle quantità degli ultimi anni, vissuti in serie A. In questi abbonamenti c’è però la totale genuinità di cuori azzurri.
La campagna abbonamenti va avanti con la possibilità di abbonarsi all’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani, all’Unione Clubs Azzurri oppure online su https://empolifc.vivaticket.it/index.php. Un ultimo sforzo per tutti i ritardatari, sarebbe bello poter scrivere una pagina da record !!!
Alla grande.
Forza magico Azzurro.
Io non ci sarò sempre, problemi familiari , ma col cuore sono li forza Empoli
5000 lo ridico….
Se aprono la curva nord forse lo faccio perché io in quel piattume per vecchi e gente che consola i giocatori dopo una partita come quella col Verona non ci metterò mai più piede !!!
O bravo stai a casa. Vedrai nella nuova curva in quanti saremo. E comunque ci saranno lo stesso quelli che consolano
🙌🏼…..E con le biascicate cantilene da funerale di New Orleans per i diffidati all odore di 🌿
Porta rispetto per chi si fa un mazzo così per sostenere l’Empoli
Il medico pietoso infetta la ferita…
Esatto. Solo critiche ma poi nessuno si sbatte il cxxo. Tutti sul divano quando ci sono le trasferte e solo critiche per chi da 40 anni porta avanti a fatica visto i ns numeri il tifo a Empoli.
Grande !!! Meglio in curva prima che con i vasempretuttobene
Se ero io il Beatoamato state pur certi la CURVA c’era a costi di togliermi il pane di bocca …
Con lo stadio nuovo raddoppiano gli abbonati
Posa i fiasco
Record con una squadra da lega pro, figuriamoci se comprano 2 nomi importanti…
Ma andiamo di gratisssss
Per me non arrivavamo oltre i 3500 ,perciò bene così ,
ma L entusiasmo dei numeri dovrebbe partire da oltre 5000 abbonati in B
Togli i 500 degli sponsor…
Poi a gennaio a seconda come andremo ,saremo i soliti 3.000…
Per me di 7000
Almeno 6.000…
Allora si parla di entusiasmo e appartenenza…
Buon numero, i 4500 si possono raggiungere!
Ho fatto una ricerca il Frosinone dopo la retrocessione simile alla nostra fece il 90 %
di rinnovi… Retrocessi all’ultima in casa
Perché ho scelto Frosinone perché loro fecero una scelta con il paracadute fecero lo Stadio…
Noi il nulla cosmico da 35 anni …
Enrico Frosinone ha una prateria da cui poter attingere. Noi a Montelupo è già Firenze. Nin è la stessa cosa. Questi siamo è questi saremo x sempre. Non arriverai mai ai numeri di Frosinone o Cesena. Dove hai un contorno corposo. Noi no.
Stai andando contro a gente come Biancazzurro o Biancaneve…
Loro credono alle favole e tu gli stai togliendo il ciuccio…